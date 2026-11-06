Paso a paso: cómo hacer una guirnalda de flecos, ideal para cumpleaños infantiles

A la hora de organizar un cumpleaños infantil, hay ciertas cosas que no pueden faltar bajo ningún punto de vista y estamos hablando de la decoración elegida que vamos a usar para personalizar esa fiesta de cumpleaños; y que incluye la piñata, la mesa de dulces y las guirnaldas; que aportarán un estilo diferente y que generalmente se destacan por ser más coloridas. Por eso, en lugar de tener que gastar dinero en comprarlas, lo mejor será que las hagas manualmente, y te vamos a compartir cómo hacer unas de flecos en simples pasos.

Entre las características que debemos mencionar de las guirnaldas de flecos, es que se trata de una decoración que no puede faltar en ninguna fiesta infantil de cumpleaños, y es que es un adorno muy popular que viene en diversos materiales y estilos; que se pueden comprar listas o armar de forma casera para poder ahorrar dinero.

Si te encuentras organizando un cumpleaños infantil y no quieres gastar tanto dinero, lo mejor es que pienses en hacer algunas cosas de manera manual, y es que hay unas decoración que son fáciles de hacer y no necesitaremos de tantos materiales. Es el caso de las guirnaldas de flecos y por eso, te dejaremos el paso a paso para que las hagas en casa de forma casera y simple.

Materiales

Papel de seda, crepé, metalizado o el que más te guste

Tijeras

Cuerda

Silicona

Pistola de silicona

Cómo hacer las guirnaldas de flecos