Expertos coinciden: cuánto tiempo debes tomar creatina y para qué sirve

Para todas aquellas personas que realizan actividad física de manera constante, suelen consumir ciertos productos que los ayudan a ganar energía a diario y que tendrá una gran cantidad de beneficios. En este caso, hablamos de la creatina, un producto muy utilizado en la actualidad, pero sobre el que giran un montón de interrogantes que todavía no han sido respondidos; uno de ellos es cada cuánto debe tomarse y qué resultados tienen, lo que llevó a los expertos a responder todas las inquietudes.

Para todos aquellos que no sepan, la creatina es un compuesto natural que el cuerpo produce a partir de aminoácidos como glicina, arginina, y que se puede obtener también a través de carnes rojas y pescados. A su vez, se trata de un suplemente que es utilizado para mejorar el rendimiento físico en ejercicios de alta intensidad, de fuerza y de potencia; facilita el desarrollo de la masa muscular y tiene una función cognitiva.

Por otro lado, hay muchas personas que desconfían de la creatina, y es que estamos hablando de un producto relativamente nuevo que las personas que realizan actividad física lo consumen y porque dentro del ámbito deportivo, es uno de los suplementos más estudiados y es que los expertos aseguran que puede mejorar el rendimiento y favorecer las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Pero, hay que saber cada cuánto hay que consumirla.

Cuánto tiempo debe tomarse la creatina

Según lo que revelaron los expertos, la creatina puede tomarse todos los días, específicamente entre tres a cinco gramos diarios de monohidrato de creatina y esto permitirá aumentar progresivamente las reservas musculares sin la necesidad de una fase de recarga. Además, ha estudios que indican que resultará útil durante varias semanas o meses, por lo que no causará adicción.

Cómo debe consumirse la creatina

Por otro lado, sobre cómo consumir la creatina, los expertos coinciden en que puede puede mezclarse con agua o incorporarse a alguna comida o batido, como un yogur; y muchos recomiendan hacerlo con alimentos que tengan proteína e hidratos de carbono, ya que favorecerá la retención muscular. A su vez, conviene mantener una hidratación adecuada, especialmente en el ejercicio.