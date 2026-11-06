Remedios caseros seguros contra hormigas en la cocina que realmente funcionan a largo plazo

¿Estás harto de las hormigas en la cocina? Estos pequeños insectos pueden aparecer incluso cuando limpias con frecuencia. No obstante, existen diversas formas de mantenerlos bajo control, sin la necesidad de recurrir a insecticidas, gracias a eficaces remedios caseros, pues la verdadera clave está en eliminar todo aquello que les atrae y cerrar los lugares por donde puedan colarse a tu hogar. A continuación, te compartimos algunos hacks, avalados por los expertos, que pueden ayudarte a eliminar esas plagas.

Los mejores remedios caseros contra las hormigas que sí funcionan a largo plazo, según expertos

De acuerdo con expertos de la Universidad de Minnesota, la higiene es uno de los factores más importantes a considerar para terminar con la presencia de hormigas en el hogar, especialmente en la cocina, por lo que lo más recomendable es mantener un espacio limpio y sellar todo tipo de grietas por donde puedan salir.

Bajo esta línea, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda limpiar las superficies con agua y jabón después de preparar los alimentos, ya que esto ayuda a retirar las migajas por completo, que es lo que más suele atraer a las hormigas. También se recomienda barrer el piso con frecuencia, no dejar que los platos se acumulen en el lavabo y limpiar incluso debajo de los electrodomésticos, como el microondas, la licuadora y demás. Lo más recomendable es lavar las superficies que entran en contacto directo con los alimentos con agua caliente y jabón. Como tip extra, utiliza recipientes herméticos para guardar azúcar, galletas, cereales y alimentos para mascotas, y procura que el bote de la basura siempre permanezca tapado.

Otro remedio es pasar un trapo humedecido con una mezcla de vinagre blanco y agua por la ruta de las hormigas. Según explican expertos de la Universidad de Minnesota, esta solución sirve para interrumpir sus rastros; aunque no erradica el hormiguero por completo. Por ello, es importante localizar los puntos de entrada y sellarlos con el material apropiado. Otra recomendación es evitar que queden trapos húmedos o charcos durante mucho tiempo.

¿Por qué las hormigas suelen aparecer en la cocina?

La cocina es el ambiente perfecto para que aparezcan las hormigas, pues se trata de un entorno en el que estos animalitos pueden encontrar todo lo necesario para sobrevivir, como alimento, agua y refugio. Lo peor de todo es que cuando una hormiga encuentra alimento, deja un rastro químico que ayuda a otras a seguir el mismo camino. Por esta razón, se recomienda identificar el rastro y eliminarlo, además de resguardar bien los alimentos, vaciar la basura de manera constante y sellar todo tipo de grietas. Si la infestación persiste, lo más recomendable siempre será llamar a un especialista en control de plagas.