¿Buscas un nuevo amor o recuperar un vínculo? Rituales fáciles para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026

Estamos a días de que ocurra el tan popular equinoccio de primavera y para este 2026 te compartiremos una breve pero fuerte lista de rituales que puedes realizar de manera sencilla para atraer el amor en este nuevo ciclo, por lo que es importante que tomes nota.

El equinoccio es una de los fenómenos naturales más esperados del año pues además de dar inicio a la transición de invierno a primavera, donde además el equilibrio entre la duración del día y la noche en cuanto a luz es más equilibrada, dando pie a nuevos ciclos durante el curso de este 2026.

Rituales de equinoccio para atraer el amor

Complementos para los rituales

Si bien, las manifestaciones pueden responder a las intenciones y claridad con que desees, también es importante estar adornadas de ciertos colores. Se destacan los cuarzos rosas, piedra que es considerada como la piedra del amor universal.

Además es importante destacar la vestimenta roja o blanca para sincronizar con la energía de la luz y purificación del equinoccio y de nuestros deseos.