¿Buscas un nuevo amor o recuperar un vínculo? Rituales fáciles para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026
¿Estás en espera del amor esta primavera? Aprovecha el equinoccio y pon en práctica estos rituales que serán tendencia este 2026.
Estamos a días de que ocurra el tan popular equinoccio de primavera y para este 2026 te compartiremos una breve pero fuerte lista de rituales que puedes realizar de manera sencilla para atraer el amor en este nuevo ciclo, por lo que es importante que tomes nota.
El equinoccio es una de los fenómenos naturales más esperados del año pues además de dar inicio a la transición de invierno a primavera, donde además el equilibrio entre la duración del día y la noche en cuanto a luz es más equilibrada, dando pie a nuevos ciclos durante el curso de este 2026.
Rituales de equinoccio para atraer el amor
- Altar de Manifestación Amorosa: Este es uno de los más populares, pues consta de hacer un espacio que ayude a enfocar tu intención y energía a lo que deseas atraer, donde debes de colocar flores frescas de colores vivos, velas rosas y de ser posible cuarzos rosas.
Deberás encender la vela y concentrar tu energía en aquello que deseas enfocando en una armonía de amor incondicional; es ideal que este altar también pueda recibir luz solar.
@ritrual En un ALTAR DE AMOR/ no debe faltar: •VELAS / para encender el fuego del corazón y activar la intención. •FLORES / para abrir la suavidad y la disposición afectiva. •AZÚCAR y/o MIEL / para endulzar la palabra, el trato y la dinámica vincular. •CONCHAS MARINAS / para invocar la memoria del agua y la sensibilidad profunda. •CUARZOS ROSAS / para sostener un amor consciente y desalojar la carencia. •MANZANAS / símbolo de deseo encarnado, elección y atracción vital. •AGUA DE LUNA / para magnetizar, nutrir y expandir lo emocional. También puedes integrar: •Notas, cartas o poemas afectivos → la palabra escrita dirige y ordena la energía. •Fotografía → solo si el vínculo es recíproco y libre. •Agua → fuente inagotable que contiene, limpia y mueve la emoción. ¿Qué otros elementos usas tú en tu altar de amor? Deja un corazón 💗 y guarda este video para cuando quieras activar tu energía afectiva. ✶ RiTRUAL Todo responde. #rituales #ritualdeamor #altar #14defebrero2026 #amorpropio♡ ♬ 오리지널 사운드 - 나만듣GO - 김쇼츠 music
- Ritual de las Siete Rosas: Otro de los rituales populares para “atraer al amor de tu vida” o incluso recuperar un vínculo perdido, el cuál muchas personas suelen realizar alrededor del mundo.
Deberás mezclar agua, pétalos de siete rosas rojas, sal del Himalaya y una pizca de canela. Deberás encender una vela rosa y flotar tus manos concentrando tu energía mientras peinas tus deseos; deberás de repetir este proceso durante tres días seguidos comenzando la noche del equinoccio.
- Baño de Florecimiento y Purificación: Muchas personas también suelen recurrir a este baño que “purifica” previo a una nueva temporada, donde la conocida siembra espiritual nace en este equinoccio. Para este baño debes de utilizar hierbas purificadoras o pétalos de flores rosadas para cerrar ciclos del pasado y recibir una nueva relación sin energía de antes.
@mariamulattaa ✨ Siente el poder sanador del Baño de Florecimiento ✨ Florecer no es casualidad. Es una elección del alma. Es tomar decisiones. Elegirte y abrir nuevos caminos con intención, es sentirte merecedora y con confianza dar paso a nuevos comienzos, a viajes, a proyectos, a saltos cuánticos que transforman tu vida. Este baño no es solo agua con hierbas. Es un portal. Una ceremonia de renacimiento. Una ofrenda que haces a tu cuerpo, a tu energía, a tu espíritu. 🌿 Las plantas sagradas están aquí para ayudarte a liberar tensiones, soltar el cansancio, calmar la mente y limpiar energéticamente todo aquello que ya no va contigo. Las plantas son asistentes de la Madre Tierra, alquimistas naturales que te ayudan a crear espacio para lo nuevo, a vaciarte del pasado, a abrir el corazón y vibrar más alto. Porque sí, florecer también es confiar, soltar y dejar que la vida te sorprenda. 🌸 Este baño de #florecimiento puede ser el inicio de esa versión tuya más alineada, luminosa y poderosa que ya está lista para nacer. ¿Lo sientes? ¿Tu alma te lo pide? Deja un 💚 si tú también crees en el poder de las plantas. Y comenta “QUIERO MÁS” si deseas que te comparta más rituales, herramientas y saberes para sanar y renacer desde la la amorosa madre tierra…. Este baño de florecimiento yo lo hago 1 vez al mes y se siente increíble…. Siempre compartiendo con amor, María Mulatta ✨🌿🍃 #baño #florecimiento #tranformacion #caminosabiertos #viajes #proyectos #amor #oportunidad #tierra #plantas ♬ original sound - Gaming With Danny
Complementos para los rituales
Si bien, las manifestaciones pueden responder a las intenciones y claridad con que desees, también es importante estar adornadas de ciertos colores. Se destacan los cuarzos rosas, piedra que es considerada como la piedra del amor universal.
Además es importante destacar la vestimenta roja o blanca para sincronizar con la energía de la luz y purificación del equinoccio y de nuestros deseos.