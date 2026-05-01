William James, psicólogo: “Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho”

En la rama de la psicología, son varios los expertos que hecho aportaciones sobre la importancia del bienestar emocional y este es un tema que en la actualidad sigue siendo crucial no descuidar. Uno de los profesionales que se dedicó a este rubro fue William James, reconocido psicólogo que, entre su legado, dejó la frase: "Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho".

Esta reflexión data del año 1895, cuando la mencionó durante un discurso para la Asociación Cristiana de Jóvenes (YCMA) de la Universidad de Harvard. Esto como parte de su ponencia "Is Life Worth Living?", que por su traducción al español significa "¿Merece la pena vivir?".

¿Qué significa la frase que William James recitó en Harvard?

A pesar de que estos pensamientos pueden ser interpretados de diferentes maneras según la experiencia personal, en el contexto del psicólogo estadounidense, estas palabras tenían una connotación acerca del ánimo por los buenos momentos, pero también por las adversidades.

La frase “Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho” es de William James|Alice Boughton / Wikimedia Commons

De acuerdo con un artículo de Psicología y Mente, esta frase de William James hace referencia a que el tipo de actitud ante la vida, es lo que nos hace actuar de determinadas maneras. Es decir, con el "mantra de "Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho", se incita a darle un sentido a la realidad, sin importar qué tan complicada parezca, ya que esto terminará influyendo en la acción.

¿Quién era William James?

William James fue un psicólogo y filósofo originario de los Estados Unidos. Tuvo una trayectoria destacada en la academia y la docencia al desarrollarse como investigador, maestro e impulsó la creación del departamento de psicología en la Universidad de Harvard, según menciona la propia institución. También se le considera entre los fundadores de la llamada "psicología funcional".

William James fue un importante académico de la Universidad de Harvard|Harvard University

Compartía su pasión por la lectura con su hermano menor, Henry James, quien también destacó como un importante escritor. Murió a los 68 años a causa de aparentes insuficiencias cardíacas que complicaron su salud y es uno de los profesionales que hasta el día de hoy siguen siendo recordados por sus aportaciones, así como por su reflexión: "Cree que tu vida vale la pena y esa creencia ayudará a crear el hecho".