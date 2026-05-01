¿Christian Nodal se retira? El cantante BORRA todas sus fotos de Instagram; esto se sabe

Christian Nodal no logra mantenerse alejado de la controversia. El cantante mexicano encendió las alarmas tras borrar todas las fotos de su cuenta oficial de Instagram, en medio de los rumores de separación con Ángela Aguilar y los conflictos de su marca comercial con su padre, Jaime González. ¿Será que se retira de la música? A continuación, todo lo que se sabe sobre esta inesperada decisión.

Christian Nodal BORRA todas sus fotos de Instagram: así luce su cuenta

Este 1 de mayo, la cuenta oficial de Instagram de Christian Nodal amaneció en blanco. El cantante de regional mexicano sorprendió a sus más de 10,6 millones de seguidores al eliminar todo el contenido de su perfil, incluidas las fotografías de su boda con Ángela Aguilar. Actualmente, sólo se aprecia una descripción con emojis: una bandera de México, un nopal y un corazón en llamas; además de su foto de perfil, la cual también fue cambiada por una imagen con una “N”, que representa la inicial de su apellido. Así luce su cuenta:

| Crédito: Captura de IG (@nodal)

¿Christian Nodal se retira? Esto se sabe sobre la inesperada decisión del cantante

Debido al cambio en su foto de perfil, todo parece indicar que se trata de una nueva etapa musical, por lo que el retiro aún se encuentra bastante lejano. De hecho, no es la primera vez que el artista borra todo su contenido en redes sociales para dar un anuncio de gran magnitud. Teniendo en cuenta esto, sólo es cuestión de tiempo para conocer qué se trae el cantante entre manos.

Cabe mencionar que, este fin de semana, Nodal ofrecerá dos conciertos en la Gran Arena Monticello, en Chile; por lo que los fans están atentos a cualquier tipo de anuncio o declaración que se pueda dar.

Las recientes polémicas de Christian Nodal

La eliminación del contenido en sus redes sociales se produce en medio de una ola mediática de rumores en torno a la vida personal y profesional del cantante. En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre una supuesta separación entre Christian y Ángela debido a la suspensión de su boda religiosa, la cual estaba programada para el presente mes de mayo en Zacatecas.

Aunado a ello, el artista también enfrenta un fuerte conflicto familiar tras darse a conocer que su padre, Jaime González, tiene el control legal de la marca “Christian Nodal”. De hecho, una reciente investigación de Ventaneando arrojó que la marca se renovó a nombre de su padre por los próximos 10 años.