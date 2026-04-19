Estos son los peinados que debes usar dependiendo de tu blusa

Al momento de arreglarnos, es fundamental considerar el tipo de blusa que vamos a usar, ya que, dependiendo de lo que usemos, va a perjudicar la selección de accesorios y de cómo vamos a llevar el pelo arreglado, logrando mejorar o perjudicar nuestro estilo.

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Es así que te vamos a explicar qué peinados debes usar dependiendo del cuello de la prenda superior, pequeños tips que te ayudarán a realzar tu aspecto en la semana.

¿Qué tipo de peinado usar dependiendo de la blusa?

Aunque puedes combinar tu blusa con todo tipo de peinados, es real que hay ciertos estilos que pueden favorecer tu estilo dependiendo del cuello de tu prenda superior. Si no sabes qué look usar, te dejamos las siguientes recomendaciones:

Strapless: Moño o recogido con textura.

Cuello de tortuga: Moño o coleta alta.

Top halter: Moño alto.

Cuello asimétrico: Coleta alta o coleta lateral.

Escote y “V”: Cabello suelto o semi-recogido.

Redondo: Media cola o coleta alta.

Camisa con botones: Peinado hacia atrás o coleta alta.

Si deseas obtener un look más suelto y ligero, puedes optar por el uso de ondas sueltas; de esta manera le darás un cambio notorio a tu melena, además de agregarle movimiento y vida, ideal para usar en prendas superiores donde podamos usar el cabello suelto o semipeinado.

¿Qué peinado usar con una blusa de manga larga?

Es usual que muchas de nosotras tengamos en nuestro armario alguna blusa con manga larga, por lo que puede ser complejo escoger los mejores peinados que nos ayuden a estilizar nuestro aspecto.

Por lo que se recomienda usar una coleta alta con volumen, ya que se encargará de resaltar las mangas; puedes incorporar algunos mechones sueltos para suavizar el look, además de incorporarle algunas ondas para hacerlo más llamativo.

No olvides que, aunque puedes basar tu look dependiendo de las características de tu blusa superior, puedes estilizar tu pelo como tú desees; se trata de que te sientas cómoda y hermosa con el aspecto que prefieras.