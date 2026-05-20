¿Tu ropa tiene mal olor después del lavado? Esto es lo que debes de hacer para revertir el problema

La lavadora es un electrodoméstico que nos facilita toda la labor de limpiar tus prendas, eliminando gran parte de la suciedad, manchas y malos aromas. Sin embargo, son algunos los usuarios que han percibido que su ropa tiene mal olor después del lavado, una situación incómoda de experimentar.

Si te ha ocurrido eso, no pienses que tu lavadora ya no funciona; te detallaremos por qué ocurre eso y lo que debes hacer para revertir el problema en tu casa. Las respuestas te van a sorprender.

¿Por qué mi ropa recién lavada huele mal?

Si tu ropa tiene mal olor después del lavado, es importante que consideres ciertos aspectos. Por un lado, la lavadora en su interior fácilmente puede almacenar restos de detergente, suciedad y humedad, características que generan colonias de biopelículas bacterianas.

Por lo tanto, si al electrodoméstico no se le da mantenimiento periódico, los microorganismos seguirán creciendo y se van a transferir a los textiles, generando que tengan un olor a humedad; aunque coloquemos aromatizantes, dicho aroma va a permanecer.

Para ello se recomienda aplicar media taza de bicarbonato en el tambor y programar un ciclo de lavado con agua caliente. Además, debes darle mantenimiento al filtro de drenaje y a los compartimentos de detergente para eliminar todos los restos o pelusas. No olvides hacer la limpieza de la goma con un poco de agua y vinagre blanco, eliminando todos los restos que pueda tener en su interior; así vas a revertir el problema.

¿Cómo solucionar el problema del mal olor en la ropa?

En el momento en que tu ropa tiene mal olor después del lavado, no caigas en pánico. Una vez que ya hiciste el proceso de limpieza de tu lavadora, sumerge tus prendas en una mezcla de 4 litros de agua con una taza de vinagre blanco (si necesitas más, aumenta las cantidades) por 30 minutos; te ayudará a neutralizar el mal aroma.

Al hacer el remedio anterior, enjuaga ligeramente tus prendas y realiza el lavado con normalidad; siguiendo todos los pasos, lograrás revertir el problema en tu ropa. Recuerda hacer su limpieza mensualmente o cada 3 meses.