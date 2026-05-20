4 ideas para hacer lightsticks de “KPop Demon Hunters” con papel y otros materiales fáciles de conseguir

No necesitas demasiado dinero para regalarle a tus hijos o sobrinos un lightstick de "KPop Demon Hunters" como los que usan los millones de fans de "Rumi", "Mira" y "Zoey" en la exitosísima película. Actualmente puedes elaborarlo en casa con pocos materiales, entre ellos papel o cartón.

Este objeto está directamente inspirado en los conciertos de kpop que abarrotan estadios a nivel mundial. Los lightsticks, literalmente, llevan iluminación e iconografía del artista o banda a los que hacen referencia. "Las Guerreras KPop" no son la excepción.

4 ideas para hacer lightsticks de "KPop Demon Hunters" en casa

1. Con acetato y cartulina

Comenzamos con una manualidad que integra el uso de acetato, cartulina y papel aluminio para crear un lightstick de "KPop Demon Hunters" totalmente casero. Necesitas una lamparita mini de LED, con la cual se va a iluminar la varita; este tipo de materiales se pueden conseguir en línea, pero también es posible adaptar una luz LED o una linterna pequeña que ya tengas en casa.

En plataformas como Pinterest puedes conseguir las plantillas e ilustraciones de los lightsticks, las cuales puedes copiar para hacer tus recortes.

2. Con luces navideñas

Esta propuesta es más sencilla que la anterior en el sentido de que las dos materias primas son la cartulina y el papel. Una idea para que el lightstick brille es conseguir una serie de luces navideñas en miniatura, como las que se usan para decorar arbolitos de escritorio.

3. Lightstick de "KPop Demon Hunters" con puro papel y cartulina

Aquí tenemos otra propuesta más que se realizó con cartulina y papel, dos de los materiales más fáciles de conseguir en cuestión de manualidades. Lo que necesitas para tener éxito en la creación de tu lightstick de "KPop Demon Hunters" es mucha precisión a la hora de recortar y decorar.

4. Con diversidad de materiales

Para quienes destacan por su creatividad y habilidad con las manualidades, tenemos esta propuesta de ejemplo. Este lightstick se eleboró con diversos materiales como mica de acetato, vasos y hasta el fragmento de una botella de refresco.