Rutina de ejercicio para fortalecer el pecho y espalda: la puedes hacer desde la cama

Fortalecer los músculos del pecho es muy fácil; incluso puedes hacer una rutina de ejercicios desde la cama después de estirarte cada mañana. Esto ayudará a fortalecer los músculos del pecho y mantener activa la parte superior del cuerpo, incluyendo brazos, hombros y espalda.

Paso a paso para hacer la rutina de ejercicio para pecho desde la camaDe acuerdo con Cleveland Clinic, existe una rutina completa de ejercicios que se puede hacer desde la comodidad de la cama, sin necesidad de ir al gimnasio o al parque. Se llama Pullover con mancuernas y consiste en seguir los siguientes pasos:

Primero debes acostarte boca arriba con la cabeza cerca del borde de la cama. Debes tener suficiente espacio para levantar los brazos hacia atrás, por encima de la cabeza. Mantén las rodillas flexionadas y apoya los pies sobre la cama.

con la cabeza cerca del borde de la cama. Debes tener suficiente espacio para levantar los brazos hacia atrás, por encima de la cabeza. Mantén las rodillas flexionadas y apoya los pies sobre la cama. Una vez que logres la posición, inhala mientras juntas las manos y mantienes los brazos extendidos sobre el pecho , como si intentaras alcanzar el techo.

, como si intentaras alcanzar el techo. A la hora de exhalar, debes flexionar los codos mientras bajas lentamente ambos brazos. Mantén la cabeza hacia atrás.

mientras bajas lentamente ambos brazos. Mantén la cabeza hacia atrás. Después, vuelve a levantar los brazos por encima del pecho y repite el movimiento. Lo recomendable es realizar entre 10 y 15 repeticiones.

El Dr. Dakkak explicó a Cleveland Clinic que lo más recomendable es comenzar esta rutina sin peso y, poco a poco, añadir mancuernas para que el cuerpo se acostumbre y genere resistencia. Más adelante puedes complementar con ejercicios como Press de Banca o Curl de Bíceps.

Sigue esta rutina de ejercicio para pecho que puedes hacer desde la cama.|(ESPECIAL/Cleveland Clinic)

¿Qué otros ejercicios se pueden hacer desde la cama?

Además del ejercicio de pecho pullover, hay otras rutinas que se pueden hacer desde la comodidad de la cama:

Puente : fortalece la zona central del cuerpo.

: fortalece la zona central del cuerpo. Deslizadores de talón : ayudan a fortalecer las piernas y mejorar la movilidad.

: ayudan a fortalecer las piernas y mejorar la movilidad. Estiramiento de los isquiotibiales en decúbito supin o: mejora la flexibilidad.

o: mejora la flexibilidad. Marcha de piernas en decúbito supino : ayuda a ejercitar las piernas.

: ayuda a ejercitar las piernas. Abdominales inversos : fortalecen el tronco y el abdomen.

: fortalecen el tronco y el abdomen. Ejercicios de cuádriceps : ayudan a fortalecer los muslos.

: ayudan a fortalecer los muslos. Contracciones de glúteos: fortalecen los músculos de los glúteos.

Estas rutinas pueden ayudarte a mantenerte activo desde casa y mejorar tu fuerza muscular sin necesidad de equipo profesional.