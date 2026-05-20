Cómo hacer el diseño de cejas en casa paso a paso

El diseño de cejas se destaca por ser una técnica que se usa para darle forma y definición a tu ceja, basándose en la forma de tus facciones, logrando un acabado más realista y natural. Aunque es un proceso que puedes hacer en un salón de belleza, ahora puedes lograrlo desde tu casa.

Noticias Baja California del 20 de mayo 2026

Para que lo puedas intentar, te daremos el paso a paso que debes hacer para tener un diseño. El proceso es muy sencillo, solamente debes hacerlo con calma para que tengas un mejor resultado en tu mirada.

¿Cómo hacer el diseño de cejas?

Antes de poder hablar a detalle sobre el diseño de cejas, te dejaremos una lista de todos los materiales que vas a necesitar, los cuales serán relevantes para obtener un buen resultado. Consigue lo siguiente:

Lápiz para ojos en blanco.

Hilo de coser.

Cepillo para cejas limpio.

Pinzas para depilar y tijeras pequeñas.

Perfilador facial.

Una vez que puedas conseguir todo lo anterior, ya podemos explicar a detalle el paso a paso según Modo IA. Recuerda hacerlo con calma, ya que con las prisas puedes caer fácilmente en terribles errores:

Corta un hilo e impregnado del lápiz de ojos. Toma el hilo y colócalo verticalmente en la aleta exterior de tu nariz hacia arriba; debes marcar una línea que marque el inicio de la ceja. Nuevamente coloca el hilo en la aleta de tu nariz, posiciónalo en diagonal para que pase por el centro de tu pupila; debe tocar la parte superior de tu ceja para marcar donde inicia el arco. Una vez más, coloca el hilo sobre la aleta y forma una diagonal que pase por la esquina del ojo. Coloca el hijo horizontalmente, uniendo la base inferior de las cejas; repite lo mismo uniendo la parte superior. Conecta los puntos con trazos rectos. Recorta el exceso de vellos peinándolos hacia arriba y cortando las puntas que sobresalen; retira con pinzas los vellos que quedan fuera del marco. Puedes usar el perfilador para eliminar los pelos más delgados.

¿Cómo maquillar mi diseño?

Una vez que cumplimos el paso a paso, podemos hablar del paso final del diseño de cejas, que solamente quedaría en eliminar las líneas que hicimos con agua micelar; lograrás ver un importante cambio en tu mirada.

Si observas que al final te quedan huecos sin vellos, aprovecha un lápiz de cejas finos para poder trazar líneas que le den un aspecto abundante, además de aplicar gel fijador para peinarlas todos los días.