5 ideas para reemplazar el carrito de cocina por muebles auxiliares vintage
Las remodelaciones de la cocina son el pretexto perfecto para probar nuevos estilos y los muebles vintage quedan preciosos, son muy funcionales y aesthetic.
Aunque los carritos de cocina son una excelente herramienta para mantener los utensilios organizados, su apariencia no siempre es la más estética. Por esta razón es que actualmente hay diversas alternativas para reemplazarlos por muebles vintage que son igual de funcionales, pero son mucho más agradables a la vista y combinan mejor para una decoración sofisticada.
¿Cómo reemplazar el carrito auxiliar de cocina? Los 5 muebles vintage que quedan elegantes
- Buffetera minimalista. Si vives en un departamento pequeño, entonces sabes lo importante que es optimizar los espacios y las buffeteras son buenísimas para hacerlo. Esto gracias a que son muebles muy amplios al interior, pero con diseños discretos que no alteran el resto de las instalaciones. Puedes ponerlo entre la cocina y el comedor, para guardar platos, vajillas y hasta algunos ingredientes extra.
- Repisas interiores. Una de las desventajas de los muebles vintage, es que no siempre vienen con todos los aditamentos necesarios para guardar cosas. La buena noticia es que sí existen soluciones para modificarlos sin alterar el diseño, como las repisas que se pueden colocar fácil al interior para tener todo perfectamente organizado.
- Mesas auxiliares con rueditas estilo retro. Para que encuentres todo fácilmente y nno tengas que hacer instalaciones adicionales, los muebles con estructura vintage son infalibles y también pueden verse muy aesthetic. Hay mesas acondicionadas con rueditas que conservan un toque retro y quedan perfecto para la cocina y la sala.
- Vitrinas con puertas de cristal. En caso de que tu presupuesto sea un poco más elevado y si quieres que la remodelación de la cocina se vea lujosa, no dudes en probar las vitrinas con estructura de cristal. Esto permitirá que tengas a la vista todos los utensilios, platos o especieros, pero sin que quede desordenado.
- Estante empotrado a la pared. Entre las tendencias en decoración de interiores para 2026, están los muebles flotantes que son perfectos para reducir el ruido visual. Lo mejor es que se puede combinar con la tendencia vintage gracias a las estructuras renovadas para guardar tazas, recipientes y sartenes.