5 ideas para reemplazar el carrito de cocina por muebles auxiliares vintage

Aunque los carritos de cocina son una excelente herramienta para mantener los utensilios organizados, su apariencia no siempre es la más estética. Por esta razón es que actualmente hay diversas alternativas para reemplazarlos por muebles vintage que son igual de funcionales, pero son mucho más agradables a la vista y combinan mejor para una decoración sofisticada.

¿Cómo reemplazar el carrito auxiliar de cocina? Los 5 muebles vintage que quedan elegantes