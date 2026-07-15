Tus sábanas olerán siempre bien con estos increíbles trucos

Sin dudas, no hay nada más placentero que acostarse sobre sábanas limpias y confortables. Mantener su aroma durante días no es tan sencillo por lo que te vamos a contar unos trucos que no fallan.

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Esta ropa de cama debe ser secada adecuadamente dado a que la humedad o la forma en la que se guardan interfieren en el perfume que liberan luego. Es por esto que te recomendamos los mejores tips.

¿Cómo lograr que las sábanas huelan bien?

Lavar a menudo

Este es el primer paso y muy importante. Los expertos recomiendan lavarlas cada semana para que no se acumule el sudor, las células muertas y los ácaros que potencian el mal olor. Tampoco debes sobrecargar el lavarropas para que la limpieza sea correcta y no dejes que se seque dentro del mismo.

Utilizar productos clave

Por otro lado, es importante realizar los lavados con el producto correcto. Enel caso de que tengas sábanas blancas, utilizar el detergente habitual junto con media taza de bicarbonato de sodio, un chorrito de vinagre blanco y unas perlas aromáticas. Si el tejido lo permite, debes hacer el programa de lavado a 60°Ccon prelavado para lograr una limpieza más profunda y mantener el blanco en mejores condiciones.

Si vas a lavar textiles oscuros tienes que introducirlas al revés para proteger el color. Agrega detergente, una cucharada de sal, perlas aromáticas y un poco de vinagre blanco. Asimismo, recomienda utilizar un programa de agua fría.

Se recomienda lavar las sábanas cada 5 días, mientras que en verano cada 3.|Pinterest

Cuidar el almacenamiento

Este es un paso que muchos desconocen, pero que tiene gran impacto. Tienes que conservar las sábanas en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Lo ideal es almacenarlas en bolsas de tela o cestas, ya que así estarán protegidas del polvo y se mantendrán frescas durante más tiempo.

No descuidar el secado

Llegamos al momento del secado que es fundamental. No debe haber ni ápice de humedad ya que provoca mal olor y moho. Es preferible secarlas al aire libre ya que el sol y la ventilación eliminan bacterias y aportan aroma fresco.

Utilizar un ambientador textil

Por último, debes colocarle ambientador textil que puedes fabricar tu misma. Si deseas uno casero pues debes mezclar agua y alcohol a partes iguales. A continuación, basta con añadir un tapón de suavizante o perfumador para la ropa y agitar bien la mezcla.

Guarda tu mezcla en un pulverizador para luego aplicar sobre el tejido. Es una gran idea para refrescar las telas, ya que aporta un aroma agradable y contribuye a desinfectarlas de forma sencilla. También puede ser útil perfumar el armario donde se conservan las prendas.