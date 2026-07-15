Qué hacer con la cáscara de la mandarina seca: 3 ideas para reutilizarlas dentro del hogar

La cáscara de mandarina seca puede reutilizarse de diversas maneras dentro del hogar. Gracias a su agradable fragancia natural y a los aceites esenciales que conserva incluso después del secado, es posible convertirla en aromatizantes, adornos o productos de limpieza caseros, evitando que termine en la basura.

Además de reducir el desperdicio de alimentos, la reutilización de desechos orgánicos como las cáscaras secas pueden transformar el hogar y los distintos ambientes de la casa en general. Guarda estas 3 ideas para aprovechar la piel de este cítrico.

¿Cómo reutilizar la cáscara de mandarina seca dentro del hogar?

Una vez que las cáscaras estén completamente secas (para evitar la aparición de moho), pueden emplearse en diferentes proyectos caseros.



Aromatizante natural para cajones y armarios: coloca las cáscaras secas dentro de pequeñas bolsas de tela o tul y distribúyelas en cajones, clósets o zapateros. Su aroma cítrico ayuda a refrescar los espacios de manera natural. Popurrí decorativo: mezcla las cáscaras de mandarina con ramas de canela, anís estrella, clavos de olor, hojas secas o flores deshidratadas. Coloca la mezcla en un recipiente de vidrio o madera para perfumar la sala, el dormitorio o la entrada de la casa. Decoración para velas o centros de mesa: incorpora trozos de cáscara seca en bandejas decorativas junto con piñas, ramas, velas LED o piedras naturales. El resultado aporta un estilo cálido y rústico, ideal para cualquier época del año.

¿Por qué la cáscara de mandarina sigue siendo útil después de secarse?

La cáscara de los cítricos contiene compuestos aromáticos naturales, especialmente limoneno: un aceite esencial responsable de su característico perfume. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y publicaciones de la National Center for Biotechnology Information (NCBI), la piel de estas frutas concentra compuestos antioxidantes que conservan parte de sus propiedades aromáticas incluso después del secado.

Para aprovecharlas correctamente, los expertos recomiendan:

