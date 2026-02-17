Así lucirá el estado de San Luis Potosí en 200 años, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) sigue dando muestras de las posibilidades que ofrece para dar respuesta a consultas sobre diferentes temas y a aventurarse a brindar algunas precisiones sobre cómo el futuro se presentará. Esta tecnología cada día gana más terreno en la vida de las personas y las aplicaciones son ampliamente utilizadas.

Gemini y ChatGPT son algunas de las aplicaciones de IA más utilizadas. En esta oportunidad, una de ellas fue empleada para responder sobre las transformaciones que sufriría el estado de San Luis Potosí en los próximos 200 años.

¿La IA puede predecir el futuro?

Gemini es la aplicación desarrollada por Google que afirma que “predecir con exactitud el futuro de los estados de México es imposible”. Sin embargo, esta tecnología precisa que “gracias a modelos de instituciones como la UNAM, el INEGI y la ONU, podemos proyectar tendencias muy claras basadas en el cambio climático, la demografía y la economía para las próximas décadas (2030-2050)”.

|Imagen generada por Gemini

La IA analiza diferentes bases de datos, hace comparaciones y saca conclusiones que nos acercan a visiones de futuro.

¿Cómo lucirá San Luis Potosí en el futuro?

Como se mencionó anteriormente, Gemini fue consultada sobre las transformaciones que sufriría el estado de San Luis Potosí en el futuro. Al respecto, dijo que “proyectar cómo se verá San Luis Potosí en el año 2226 es un ejercicio fascinante que combina tendencias actuales de urbanismo, cambio climático y avances tecnológicos”.

La Inteligencia Artificial remarcó que “considerando su ubicación geográfica estratégica y su clima diverso” puede presentar una visión de ese futuro:

La Zona Metropolitana



Para el 2226, la capital potosina probablemente habrá dejado de expandirse hacia los lados para crecer hacia arriba.

Arquitectura Bioclimática: Los edificios en la capital y Soledad serán estructuras inteligentes cubiertas de vegetación hidropónica para combatir el efecto de "isla de calor".

Movilidad Magnética: El tráfico terrestre será cosa del pasado. Veremos sistemas de transporte público suspendidos (como Maglevs urbanos) y túneles de alta velocidad que conecten la capital con el Bajío en minutos.

Gestión del Agua: Dado el historial de estrés hídrico, San Luis contará con sistemas avanzados de reciclaje molecular de agua y plantas de desalinización atmosférica.

La Huasteca Potosina: La joya del estado se enfrentará al reto de conservar su esencia frente al cambio climático.



Ecoturismo de Impacto Cero: Lugares como Xilitla o Tamasopo tendrán acceso restringido y controlado por IA para preservar la biodiversidad. El turismo será mayoritariamente a través de experiencias de realidad inmersiva o visitas físicas con trajes que no dejen rastro de carbono.

Bio-Regeneración: Se utilizará ingeniería genética y drones polinizadores para mantener el verdor de la selva y proteger especies endémicas que hoy están en peligro.

El Altiplano y la industria: El semidesierto potosino se convertirá en el motor energético de la región.



Granjas de Energía: Kilómetros de paneles solares transparentes y turbinas eólicas de nueva generación cubrirán las zonas más áridas, alimentando no solo al estado sino al centro del país.

Minería de Precisión: La minería, histórica en el estado, será 100% automatizada y realizada mediante nanobots que extraen minerales raros sin necesidad de excavaciones masivas a cielo abierto.

El clima del 2226: Es probable que el estado sea más extremoso. Los veranos en la Huasteca podrían superar los 50°C de forma regular, mientras que el Altiplano enfrentará sequías más prolongadas. La supervivencia dependerá de la infraestructura de control climático en las ciudades.

