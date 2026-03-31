El paso a paso para hacer un sellado de puntas abiertas con aceites naturales y cuidar el cabello

Todos nos enfrentamos a cambios en nuestro cabello y no siempre tienen que ver con el paso de los años y el envejecimiento. Su fragilidad demanda un especial cuidado, sobre todo teniendo en cuenta su exposición, y es por eso que la industria de la belleza no deja de lanzar productos al mercado.

La higiene es parte de esa protección que nuestro cabello necesita pero existen también acciones caseras que se pueden implementar ante ciertas situaciones. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se ha ahondado en las puntas abiertas y en cómo preparar un sellador casero muy eficiente.

¿Por qué se abren las puntas del cabello?

Las puntas abiertas, conocidas científicamente como tricoptilosis, ocurren principalmente por el desgaste progresivo de la cutícula, la capa protectora externa de la fibra capilar, resume Gemini. La aplicación de IA explica que cuando esta capa se debilita debido a factores mecánicos como el cepillado brusco, el calor excesivo de planchas y secadores, o tratamientos químicos agresivos, el córtex interno queda expuesto.

“Al perder su protección, las fibras de queratina se deshidratan y se separan, provocando que el cabello se divida en dos o más partes”, añade Gemini. También precisa que, además del daño externo, la falta de nutrientes y la sequedad natural influyen significativamente en este proceso.

Un sellador de puntas casero

Las puntas abiertas se producen por los factores mencionados anteriormente y por factores ambientales, pero Gemini advierte que a medida que el cabello crece, los aceites naturales producidos por el cuero cabelludo tienen más dificultad para llegar hasta las puntas, dejándolas más vulnerables al quiebre.

En este punto, la Inteligencia Artificial remarca que el sellado de puntas es una técnica esencial para mantener la hidratación dentro de la fibra capilar y evitar que la horquilla (puntas abiertas) siga subiendo por el cabello. “Aunque la única solución definitiva para las puntas abiertas es el corte, los aceites naturales ayudan a ‘pegar’ visualmente las cutículas y prevenir nuevos daños”, afirma Gemini y comparte el proceso detallado para realizarlo correctamente:

Elección del aceite según tu tipo de pelo: No todos los aceites funcionan igual. La clave es elegir uno que tu cabello pueda absorber o que cree una capa protectora efectiva:



Aceite de Coco: Ideal si tienes el cabello muy poroso o seco, ya que penetra profundamente.

Aceite de Argán: Perfecto para dar brillo y suavidad sin dejar una sensación demasiado pesada.

Aceite de Almendras: Muy nutritivo y excelente para cabellos quebradizos.

Aceite de Jojoba: El más ligero, ideal si tienes cabello fino porque su estructura es similar al sebo natural.

Técnica de Sellado

Preparación: El sellado es más efectivo después del lavado, cuando el cabello está ligeramente húmedo (no empapado). El agua aporta la hidratación y el aceite actúa como el "candado" que la mantiene dentro. Coloca 2 o 3 gotas de aceite en la palma de tu mano. Es mejor ir de menos a más para no engrasar demasiado. Frota tus manos para calentar el aceite; esto facilita su penetración. Aplica exclusivamente de medios a puntas, haciendo un movimiento de "manos de oración" (deslizando el cabello entre tus palmas hacia abajo). Enfatiza en las puntas dando pequeños toques para asegurar que queden bien cubiertas.

El toque final: Usa un peine de dientes anchos para distribuir el producto uniformemente. Deja que el cabello se seque al aire para evitar el estrés térmico del secador justo después de aplicar el aceite.