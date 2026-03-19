5 ideas de recetas deliciosas, rápidas y económicas que puedes comer durante Semana Santa 2026; gastarás menos de 100 pesos
Te damos las mejores ideas para consentir a toda la familia estas vacaciones de Semana Santa.
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y eso significa pasar tiempo en familia por lo que te presentamos recetas deliciosas, fáciles de hacer y muy económicas.
¿Cuáles son las mejores recetas para preparar en Semana Santa 2026?
A continuación te presentamos recetas sin carne roja, fáciles de preparar y a bajo costo. Consentirás a los más pequeños de la casa así como a las personas más grandes. Lo mejor de todo es que son saludables y cuentan con un gran sabor.
1.- Tostadas de queso panela con aguacate: Esta opción es ideal para todas las personas que no les gusta el pescado o el atún. Necesitarás cortar pequeñas tiras de queso panela y ponerlas sobre tostadas horneadas. Agrega aguacate para añadir grasas saludables y pepino para integrar verduras y fibra. Puedes añadir un poco de ajonjolí para darle un sabor delicioso e incluso la salsa que quieras. Esta idea es perfecta ya que contiene carbohidratos, proteína, grasas y verduras.
2.- Pescadillas de atún: En un sartén pondrás a freír cebolla, jitomate y chile serrano, agregaras dos latas de atún en agua. Hasta que todos los ingredientes se integren bien y mezclen sus sabores apagaras el fuego. Posteriormente en tortillas colocaras el atún. Puedes freírlas en aceite o bien, dejarlas un tiempo sobre un sartén para que se doren sin aceite. Puedes acompañar con aguacate y salsa.
3.- Flautas de papa: Esta idea es ideal para aquellos que no les gusta el atún, pescado o camarones. Pondrás a hervir cuatro papas grandes y las machacaras hasta tener una especie de pure, es importante que le agregues sal y pimienta. Una vez que tengas todo listo harás pequeñas flautas las cuales puedes freír o bien, colocarlas sobre un sartén caliente esperando que estén crujientes sin necesidad de utilizar aceite, puedes acompañar con tu salsa favorita. Para añadir proteína puedes añadir pequeños cubos de queso panela.
4.- Tortitas de atún con queso: Esta idea consiste a poner a hervir cuatro papas grandes, cuando estén muy bien cocidas machacaras todo hasta tener un pure al cual le agregarás sal, pimienta, cebolla finamente picada, perejil, trozos de tu queso favorito, un huevo y avena molida. Harás pequeñas tortitas y las pondrás sobre un sartén hasta que estén completamente doradas.
5.- Ceviche de atún: Esta idea consiste en mezclar tu atún favorito con limón, jicama, mango, perejil. Chile habanero, cebolla y un poco de aguacate. Puedes hacer tostadas y colocar un poco de ajonjolí negro.
@nellycantu Ceviche de atún 🐟☀️ Te dejo esta opción deliiii para esta semana santa, súper fresca y llena de sabor 🌶️🔥 Dejar reposar 20 mins: * 200 gr de atún fresco en cubitos * Jugo 6 limones verdes * Jugo 1 naranja Luego agregamos: * 2 cucharadas de soya * Sal y pimienta negra * 1 mango en cubitos * 1 taza de pepino en cubitos * 1 taza de jícama en cubitos * 1/2 taza de zanahoria rallada * 1 chile habanero grande en rajas, o dos chicos 🌶️🔥 * 1 puño de cilantro cortado Reposamos 30-60 mins en el refri para que se incorporen mejor los sabores. ☀️ Acompañamos con: * 1/2 aguacate en rajas * Ajonjolí negro * Tostitos Deeeeli deli 🤤🤤🤤 #recipe #receta #atun #tuna #healthy #habanero #saludable #ceviche #poke #summervibes #verano #seafood #summer #atundolores #mariscos #light #mango ♬ Beautiful Things - Benson Boone
Sin duda estas ideas son muy fáciles de hacer ya que no te tomarán mucho tiempo y los ingredientes son muy fáciles de conseguir. El precio de las recetas podría incrementar si decides aumentar la cantidad de comida para más personas. Sin embargo, son ideas muy accesibles y económicas ya que no incluyen pescado, salmón, o camarones.