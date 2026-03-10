Semirecogidos para pelo rizado 2026: 10 ideas fáciles que son tendencia
El pelo rizado es el protagonista de las tendencias en 2026. Guarda estos 10 peinados semirecogidos fáciles de hacer en casa.
El pelo rizado vive uno de sus mejores momentos dentro del mundo de la belleza en 2026. Durante años se intentó alisar o controlar el rizo, pero hoy la tendencia apunta a todo lo contrario: potenciar su textura natural y aprovechar su volumen para crear peinados versátiles y modernos.
En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula
Entre las opciones más populares destacan los semirecogidos. Este estilo combina cabello suelto con pequeñas secciones recogidas y permite lucir la forma natural del rizo mientras mantiene el rostro despejado. Estilistas profesionales señalan que son ideales tanto para looks casuales como para ocasiones especiales.
10 semirecogidos para pelo rizado que serán tendencia en 2026
Los expertos en estilismo capilar destacan que los semirecogidos funcionan especialmente bien en melenas rizadas porque aportan estructura sin perder volumen. El secreto para que estos peinados funcionen está en respetar la forma natural del rizo y utilizar productos de definición ligeros que eviten el encrespamiento.
- Semirecogido con pinza grande: consiste en recoger la parte superior del cabello con una pinza tipo claw clip, dejando el resto de los rizos sueltos. Es uno de los peinados más rápidos y cómodos para el día a día.
- Media coleta alta: un clásico que nunca pasa de moda. Se recoge la mitad superior del cabello en una coleta alta, permitiendo que los rizos caigan con naturalidad sobre la espalda.
- Semirecogido con trenzas laterales: dos pequeñas trenzas en los laterales que se unen en la parte posterior crean un look romántico y muy favorecedor.
- Moñito superior (half bun): también conocido como half bun, consiste en hacer un pequeño moño en la parte alta de la cabeza mientras el resto del cabello permanece suelto.
@sofiarrey si pudiera hacerme este peinado todos los días, lo haría #curlygirl #curlyhairstyles #curlyhaircheck #peinadosrizados #curlyhairtips #wavyhairtutorial #wavyhairstyles #girlies #pinterestgirl ♬ original sound - sofi🩷
- Semirecogido con pañuelo: incorporar un pañuelo o cinta ayuda a resaltar el volumen del rizo y aporta un toque moderno al peinado.
@dannasm Simplemente no hay vuelta atrás cuando descubres estoooo 😮💨😍 Usar el pañuelo sin que se caiga rápido y sin aplastar tu cabello. Lo mejor es que puedes adaptarlo a tu tipo de cabello sin problema! ¿Qué te pareció? Las quierooo!! #curlyhairdontcare #naturalbeauty #naturalhairdaily #curlygirl #cabelocacheado #cheveux ♬ original sound - Emerald Chan
- Semirecogido con twist laterales: en lugar de trenzas, se enrollan dos mechones laterales y se sujetan detrás de la cabeza con horquillas.
- Media coleta con volumen: este estilo consiste en levantar ligeramente la parte superior del cabello antes de hacer la coleta para crear un efecto más voluminoso.
@hairstyle.armandorm Media cola con cabello rizado😍🤩 #peinado #elegante #viral #video #fyt ♬ sonido original - Briggitt Maican 🌸
- Semirecogido con horquillas decorativas: ideal para ocasiones especiales. Se recogen algunos mechones y se sujetan con horquillas visibles o accesorios brillantes.
- Trenza corona parcial: se crea una trenza que rodea la parte superior de la cabeza mientras los rizos quedan sueltos en la parte inferior.
@wale_riveraa Peinado para Navidad #rizos #peinados #peinado #pelorizado #crespos #curly ♬ O Holy Night - Mariah Carey
- Semirecogido lateral: se recoge un lado del cabello con horquillas o clips, dejando el resto de los rizos caer hacia un lado para un efecto elegante.