Semirecogidos para pelo rizado 2026: 10 ideas fáciles que son tendencia

El pelo rizado vive uno de sus mejores momentos dentro del mundo de la belleza en 2026. Durante años se intentó alisar o controlar el rizo, pero hoy la tendencia apunta a todo lo contrario: potenciar su textura natural y aprovechar su volumen para crear peinados versátiles y modernos.

Entre las opciones más populares destacan los semirecogidos. Este estilo combina cabello suelto con pequeñas secciones recogidas y permite lucir la forma natural del rizo mientras mantiene el rostro despejado. Estilistas profesionales señalan que son ideales tanto para looks casuales como para ocasiones especiales.

10 semirecogidos para pelo rizado que serán tendencia en 2026

Los expertos en estilismo capilar destacan que los semirecogidos funcionan especialmente bien en melenas rizadas porque aportan estructura sin perder volumen. El secreto para que estos peinados funcionen está en respetar la forma natural del rizo y utilizar productos de definición ligeros que eviten el encrespamiento.



Semirecogido con pinza grande: consiste en recoger la parte superior del cabello con una pinza tipo claw clip, dejando el resto de los rizos sueltos. Es uno de los peinados más rápidos y cómodos para el día a día.

Media coleta alta: un clásico que nunca pasa de moda. Se recoge la mitad superior del cabello en una coleta alta, permitiendo que los rizos caigan con naturalidad sobre la espalda.

Semirecogido con trenzas laterales: dos pequeñas trenzas en los laterales que se unen en la parte posterior crean un look romántico y muy favorecedor.

Moñito superior (half bun): también conocido como half bun, consiste en hacer un pequeño moño en la parte alta de la cabeza mientras el resto del cabello permanece suelto.

Semirecogido con pañuelo: incorporar un pañuelo o cinta ayuda a resaltar el volumen del rizo y aporta un toque moderno al peinado.

Semirecogido con twist laterales: en lugar de trenzas, se enrollan dos mechones laterales y se sujetan detrás de la cabeza con horquillas.

Media coleta con volumen: este estilo consiste en levantar ligeramente la parte superior del cabello antes de hacer la coleta para crear un efecto más voluminoso.

Semirecogido con horquillas decorativas: ideal para ocasiones especiales. Se recogen algunos mechones y se sujetan con horquillas visibles o accesorios brillantes.



Trenza corona parcial: se crea una trenza que rodea la parte superior de la cabeza mientras los rizos quedan sueltos en la parte inferior.