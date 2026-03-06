3 peinados recogidos ideales para las mujeres con cabello rizado; te verás hermosa y te sentirás fresca

El cabello rizado a veces es difícil de manejar y estilizar; sin embargo, existen opciones de peinados recogidos hermosos donde puedes lucir tus rizos con volumen, lo cual puede tener dos beneficios increíbles, combatirás el bochorno del calor y también te verás con una princesa.

Te puede interesar: 3 cortes de pelo ideales para cabello rizado que ayudan a reducir el frizz

Peinados recogidos para pelo rizado

Clean look: Si te gusta lucir siempre limpia y con un look impeclable es posible lograrlo con el cabello rizado. Lo primero que debes hacer es una línea en medio o de lado y posteriormente hacer un "relamido" hasta crear una coleta baja. Con el resto del cabello puedes crear un chongo o bien, dejar lucir cada uno te tus rizos.



Si te gusta lucir siempre limpia y con un look impeclable es posible lograrlo con el cabello rizado. Lo primero que debes hacer es una línea en medio o de lado y posteriormente hacer un "relamido" hasta crear una coleta baja. Con el resto del cabello puedes crear un chongo o bien, dejar lucir cada uno te tus rizos. Chongo messy: Este es uno de los peinados favoritos por las mujeres que tienen cabello rizado, ya que es muy sencillo de realizar y además resalta las facciones del rostro. Debes hacerte una coleta alta, dándole un aspecto "despeinado" y para el chongo acomoda tus rizos con horquillas (pasadores) para que no pierda el volumen. Deja caer un par de rizos por tu rostro para sumarle más naturalidad.



Este es uno de los peinados favoritos por las mujeres que tienen cabello rizado, ya que es muy sencillo de realizar y además resalta las facciones del rostro. Debes hacerte una coleta alta, dándole un aspecto "despeinado" y para el chongo acomoda tus rizos con horquillas (pasadores) para que no pierda el volumen. Deja caer un par de rizos por tu rostro para sumarle más naturalidad. Cornrows con cola de caballo: El primer paso para este peinado es hacer unas trenzas frontales al estilo africano, las cuales deben ir con la silueta hacia atrás. Después debes hacer una cola de caballo baja y dejar tus rizos lucir con la caída. Deja caer unos mechones de cabello por tu cara. Este tipo de peinado es perfecto para las mujeres que tienen el cabello largo.

¿Cómo hidratar el cabello rizado?

Para hacer que tus peinados se vean espectaculares debes cuidar muy bien tu cabello y para mantener tus rizos perfectos puedes seguir algunos tips, pero recuerda que la constancia es lo que le dará vida a tu pelo.

Usa shampoo hidratante (sin sulfatos)

Usa acondicionador diariamente para darle suavidad

Crema de peinar diariamente: Te ayudara a definir los rizos y cuidarlos del calor

Utiliza aceites hidratantes: Coco o aguacate de preferencia