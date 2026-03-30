Las 4 señales para poder identificar a personas tóxicas

Nadie desea encontrarse con personas tóxicas en su vida, pero al convivir es posible que nos encontremos con ese tipo de usuarios. Por esa razón, es fundamental poder identificar quienes tienen esos rasgos, ya que pueden ser causantes de estrés, baja autoestima y ansiedad.

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Para que fácilmente puedas saber de quienes se trata, te vamos a revelar unas señales que van a ser decisivas, recomendaciones altamente realizadas por los expertos de la psicología.

¿Cuáles son las señales de una persona tóxica?

El Instituto Europeo de Psicología Positiva explica que hay ciertos rasgos o características que son habituales identificar en las personas tóxicas, pequeñas señales que nos pueden indicar la forma de ser. La psicología detalla que veremos los siguientes aspectos:

Suelen provocar emociones desagradables: Suelen incomodarnos y no nos hacen sentir tranquilos, algo que seguramente te ha ocurrido con ciertas personas.

Siempre son las victimas: Ante algún problema ellos nunca absorben la responsabilidad, por lo que buscan que otros tomen esa culpabilidad, obligando a los demás a atender sus necesidades.

Suelen ser muy egocéntricas: En gran parte de sus comentarios o discursos, ellos se convierten en el tema principal, charlas que lo único que logran es alimentar el ego que tienen.

Juicios constantes: Son los primeros en juzgar a los demás, incluso en aquellas personas a las que no conocen, basándose solamente en ideas preconcebidas o en sus prejuicios.

¿Cuáles son los riesgos de la toxicidad?

La Asociación Española de Psicología Sanitaria detalla que las relaciones con personas tóxicas pueden generar importantes efectos en la salud, ya que se puede generar una dinámica de poder o ciertos desequilibrios emocionales. Estos son los efectos negativos:

Ansiedad

Depresión

Baja autoestima

Autoconcepto negativo

Aislamiento social y pérdida de amistades.

Dependencia emocional.

Trastornos alimenticios.

Problemas de confianza

Problemas de salud física como aumento en la presión arterial, mal sueño y enfermedades cardiovasculares.

Por lo que debes identificar con las señales anteriores quiénes pueden ser tóxicas, con la principal finalidad de prevenir algunas de las consecuencias que pueden generarnos en nuestra salud mental.