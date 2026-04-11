Si tienes gripa, esta infusión natural te puede ayudar con tus síntomas

Aunque estas no son temporadas de alto riesgo respecto a las enfermedades respiratorias, la gripa puede llegar en cualquier momento. Por esa razón es bueno conseguir un buen recetario para anotar todas las bebidas que pueden ayudar de manera natural a esos días de complicaciones médicas. Ante eso, esta es la infusión de anís y limón que podría ayudarte con tus síntomas de enfermedad.

Ventaneando | Programa completo 10 de abril de 2026

¿Por qué el anís y el limón ayudan a combatir la gripa?

Cada día se levantan más pensadores y defensores de los remedios naturales-caseros, pues estos sirven para diversos problemas, incluidos los de salud. Aunque siempre se hace el responsable llamado de acudir a un médico si la situación es complicada, muchos han sido beneficiados por diversas fórmulas. En este caso, se recomienda el anís estrellado para combatir con la gripa.

Este ingrediente aplicado en una infusión podría traer beneficios digestivos y respiratorios. Y es que contiene compuestos naturales, los cuales tienen propiedades expectorantes, las cuales ayudan a despejar las vías respiratorias, así como para calmar la garganta irritada. Pero eso no es todo lo que aporta.

En ese sentido, con la intención de convencerte para que puedas probar un alivio natural ante los síntomas de la gripa, se informa que también contiene un ligero efecto antiinflamatorio y puede contribuir a reducir la sensación de congestión. También tiene ciertas cualidades aromáticas que podrían contribuir a la sensación de alivio, sobre todo tomándose la infusión caliente.

¿Qué lleva y cómo se hace la infusión de anís para la gripa?

La recomendación es tomar esta infusión entre 2 y 3 veces al día cuando se tenga la ya mencionada enfermedad, y especialmente en la noche, esto para relajar el cuerpo y tene run buen descanso.

Ingredientes

Una estrella de anís estrellado

Una taza de agua

Miel al gusto (opcional)

Jugo de limón (opcional)

Realización