7 manicuras con efecto perla que harán que tus manos se vean más jóvenes
Con este estilo entenderás a la perfección el minimalismo en el diseño de uñas: “menos es más”
Las manicuras con efecto perla regresan cada año para colocarse entre las principales tendencias gracias a su elegancia y sencillez. En el mundo de la moda, muchas veces “menos es más”, y este estilo de uñas se ha convertido en el secreto para lograr manos sofisticadas, juveniles y delicadas sin demasiado esfuerzo.
Por eso, si quieres lucir unas manos hermosas durante primavera-verano sin invertir demasiado tiempo ni dinero, las uñas perladas pueden ser la opción ideal.
¿Cuáles son las manicuras efecto perla que se ven hermosas en primavera-verano?
De acuerdo con la revista Elle, las manicuras con efecto perla destacan por su versatilidad, ya que combinan fácilmente con distintos estilos y además ayudan a potenciar la belleza natural de la piel morena. Estas ideas son discretas, elegantes y perfectas para cualquier ocasión:
- Manicura francesa perlada
La clásica punta blanca se reinventa con un acabado nacarado en tonos rosa lechoso o beige brillante que ilumina las manos y las hace lucir más suaves y jóvenes. Para conseguirlas, se aplica una base nude translúcida y encima un polvo efecto perla sellado con top coat brillante.
- Uñas glazed donut
Inspiradas en el acabado brillante y limpio popularizado por celebridades, estas uñas utilizan tonos vainilla, rosa palo o marfil con reflejos perlados que aportan elegancia discreta. Se logran aplicando esmalte claro y luego un pigmento cromado perlado antes del sellador.
- Manicuras perla rosa natural
Los tonos rosa bebé con destellos satinados ayudan a que las manos luzcan delicadas y descansadas sin llamar demasiado la atención. Se aplican dos capas de esmalte rosado translúcido y encima un top coat perlado muy fino.
- Nude champagne perlado
El color champagne con brillo nacarado estiliza los dedos y combina fácilmente con looks elegantes o casuales. Es uno de los diseños más favorecedores para quienes buscan manos sofisticadas y modernas. Se consigue con esmalte nude cálido y una ligera capa de polvo perla dorado.
- Milky nails perladas
Las uñas lechosas semitransparentes siguen en tendencia porque brindan una apariencia limpia, saludable y rejuvenecedora. Para lograrlas, se utiliza gel blanco translúcido y un acabado perlado que refleje delicadamente la luz.
- Manicuras lavanda perla suave
El lila claro con efecto nácar aporta frescura y hace que las manos luzcan modernas sin perder sofisticación. Se aplica un esmalte pastel lavanda y después una capa de brillo perlado iridiscente para suavizar el color.
- 7. Manicura perlada efecto jabón
También conocidas como “soap nails”, utilizan tonos casi transparentes con brillo húmedo y perlado que hacen que las uñas se vean pulidas, limpias y muy elegantes. Se realizan con esmalte rosa transparente o nude lechoso y un top coat ultrabrillante con acabado nacarado.
¿Con qué colores de ropa combinar las manicuras efecto perla?
Las manicuras con efecto perla combinan prácticamente con cualquier tipo de ropa y color. Sin embargo, puedes sacarles mayor provecho si eliges atuendos sofisticados y modernos en tonos claros o neutros.
Los colores que mejor armonizan con este estilo son:
- Blanco
- Marfil
- Beige
- Arena
- Nude
- Rosa pastel
- Gris claro
- Negro
Además, gracias a su acabado elegante y versátil, este tipo de uñas permite experimentar fácilmente con diferentes estilos y accesorios durante la temporada primavera-verano.