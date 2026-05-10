7 manicuras con efecto perla que harán que tus manos se vean más jóvenes

Las manicuras con efecto perla regresan cada año para colocarse entre las principales tendencias gracias a su elegancia y sencillez. En el mundo de la moda, muchas veces “menos es más”, y este estilo de uñas se ha convertido en el secreto para lograr manos sofisticadas, juveniles y delicadas sin demasiado esfuerzo.

Por eso, si quieres lucir unas manos hermosas durante primavera-verano sin invertir demasiado tiempo ni dinero, las uñas perladas pueden ser la opción ideal.

¿Cuáles son las manicuras efecto perla que se ven hermosas en primavera-verano?

De acuerdo con la revista Elle, las manicuras con efecto perla destacan por su versatilidad, ya que combinan fácilmente con distintos estilos y además ayudan a potenciar la belleza natural de la piel morena. Estas ideas son discretas, elegantes y perfectas para cualquier ocasión:



Manicura francesa perlada

La clásica punta blanca se reinventa con un acabado nacarado en tonos rosa lechoso o beige brillante que ilumina las manos y las hace lucir más suaves y jóvenes. Para conseguirlas, se aplica una base nude translúcida y encima un polvo efecto perla sellado con top coat brillante.

Manicura efecto perla con francesa.|Pinterest Uñas glazed donut

Inspiradas en el acabado brillante y limpio popularizado por celebridades, estas uñas utilizan tonos vainilla, rosa palo o marfil con reflejos perlados que aportan elegancia discreta. Se logran aplicando esmalte claro y luego un pigmento cromado perlado antes del sellador.

Manicuras perla rosa natural

Los tonos rosa bebé con destellos satinados ayudan a que las manos luzcan delicadas y descansadas sin llamar demasiado la atención. Se aplican dos capas de esmalte rosado translúcido y encima un top coat perlado muy fino.

Uñas efecto aperlado en rosado.|Pinterest Nude champagne perlado

El color champagne con brillo nacarado estiliza los dedos y combina fácilmente con looks elegantes o casuales. Es uno de los diseños más favorecedores para quienes buscan manos sofisticadas y modernas. Se consigue con esmalte nude cálido y una ligera capa de polvo perla dorado.

Milky nails perladas

Las uñas lechosas semitransparentes siguen en tendencia porque brindan una apariencia limpia, saludable y rejuvenecedora. Para lograrlas, se utiliza gel blanco translúcido y un acabado perlado que refleje delicadamente la luz.

Uñas efecto perla: ideas de manicuras.|Pinterest Manicuras lavanda perla suave

El lila claro con efecto nácar aporta frescura y hace que las manos luzcan modernas sin perder sofisticación. Se aplica un esmalte pastel lavanda y después una capa de brillo perlado iridiscente para suavizar el color. 7. Manicura perlada efecto jabón

También conocidas como “soap nails”, utilizan tonos casi transparentes con brillo húmedo y perlado que hacen que las uñas se vean pulidas, limpias y muy elegantes. Se realizan con esmalte rosa transparente o nude lechoso y un top coat ultrabrillante con acabado nacarado.



¿Con qué colores de ropa combinar las manicuras efecto perla?

Las manicuras con efecto perla combinan prácticamente con cualquier tipo de ropa y color. Sin embargo, puedes sacarles mayor provecho si eliges atuendos sofisticados y modernos en tonos claros o neutros.

Los colores que mejor armonizan con este estilo son:



Blanco

Marfil

Beige

Arena

Nude

Rosa pastel

Gris claro

Negro

Además, gracias a su acabado elegante y versátil, este tipo de uñas permite experimentar fácilmente con diferentes estilos y accesorios durante la temporada primavera-verano.