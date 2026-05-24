Cuál es el significado de ver un escarabajo merodeando cerca de tu casa

El escarabajo es un insecto que se destaca por su apariencia y por las cubiertas rígidas que cubren su cuerpo, protegiéndolo de sufrir alguna lesión, además de que es la zona en la que esconden sus alas para volar. Es usual poder encontrarlo merodeando cerca de tu casa; no obstante, pocos consideran que dicha aparición tiene un fuerte significado.

Es así que te detallaremos qué quiere decir su inesperada presencia alrededor de tu hogar, información que en muchas ocasiones puede pasar desapercibida para los usuarios.

¿Qué significa la aparición de un escarabajo?

Recuerda que el escarabajo es un bicho grande que no implica ningún tipo de amenaza; puede resultar preocupante verlo merodeando cerca de tu casa. En épocas de frío y lluvia, su presencia se debe a que están buscando un refugio donde puedan esconderse hasta que el clima sea más estable.

Ellos fácilmente se sienten atraídos por la luz, por lo que es usual que al ver tu casa encendida o lámparas alrededor ellos se dirijan a ella, siendo otra razón válida por la que deciden acercarse.

Otra razón por la que se sienten atraídos a tu hogar es porque tienes fuentes de alimentos accesibles para ellos, que son madera vieja, plantas, jardines o árboles frutales, siendo el imán principal para que se acerquen al territorio para ir en búsqueda de alimentos.

¿Qué significa la presencia de un escarabajo en tu casa, según el Feng Shui?

Por otro lado, el Feng Shui, detalla que un escarabajo merodeando cerca de tu casa tiene otro significado importante a considerar, ya que nos podría estar indicando una etapa de cambio o una evolución personal, siendo un gran momento para iniciar desde cero y lograr un crecimiento.

Ya sabes su significado al estar cerca de tu hogar, si ves uno no los vayas a matar, recuerda que son inofensivos, pero si no los quieres cerca de tu familia, mejor cuídalos y sácalos con ayuda de un envase para nuevamente regresarlos a su ecosistema.