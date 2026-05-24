3 trucos de “Color Block” para marcar la cintura de los cuerpos rectángulo

El color block es una técnica de estilismo que utiliza bloques de color sólido para engañar al ojo y reestructurar las proporciones del cuerpo.

En un cuerpo de tipo rectángulo, donde los hombros, la cintura y las caderas tienen medidas similares, el objetivo es utilizar el contraste cromático para cortar la línea vertical y generar una curva visual hacia adentro.

Basado en las reglas de la psicología del color y el diseño de imagen, aquí tienes los 3 trucos más efectivos para crear una cintura de avista.

Los 3 trucos de color block para marcar la cintura en cuerpos rectángulo

El efecto reloj de arena o paneles laterales

Se consigue utilizando prendas que tengan un color vibrante en el centro y paneles oscuros, como negro o azul marino, en los costados de la cintura.

Trucos de color block para marcar la cintura|Pinterest

Este tipo de looks funcionan porque los colores oscuros contraen visualmente, mientras que el color claro expande.

Al oscurecer los laterales, el ojo solo percibe la franja central, lo que visualmente crea una curva inmediata hacia el interior.

Contraste de cintura alta

Prueba dividiendo tu cuerpo en dos bloques de color muy distintos, por ejemplo, un pantalón azul marino con una blusa amarilla.

Contraste de cintura alta para cuerpo rectangular|Pinterest

Estas dos piezas deberán unirse exactamente en la parte más estrecha de tu torso, que es debajo de las costillas.

Suele funcionar porque el punto de unión entre dos colores contrastantes actúa como una línea divisoria que atrae la mirada. Al situar este corte arriba de la cintura natural, alargas las piernas y marcas el punto más fino de tu silueta.

Cinturón de color opuesto

Si usas un vestido o conjunto de un solo color, añade un cinturón grueso en un color totalmente opuesto o complementario.

Un cinturón de color puede ayudar a marcar la cintura|Pinterest

Este truco funciona porque rompe con la continuidad del rectángulo. Un bloque de color horizontal llamativo en el centro del cuerpo obliga al ojo a detenerse ahí.

Así podrás simular una estructura de cintura que de otro modo se perdería en la línea recta del atuendo. Puedes elegir los colores que más de luzcan.