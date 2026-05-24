El contorno para mandíbulas cuadradas busca suavizar la prominencia de los ángulos óseos para lograr una apariencia más ovalada y equilibrada.

Mientras que en un rostro redondo se buscan ángulos, en el cuadrado el objetivo es redondear visualmente las esquinas de la mandíbula mediante el uso estratégico de sombras.

Siguiendo los principios del visajismo profesional y de la colorimetría, te compartimos las tres técnicas más efectivas para armonizar una estructura ósea fuerte.

Las 3 técnicas de contorno para mandíbulas cuadradas

Técnicas de sombreado lateral

Aplica el tono de contorno justo sobre el hueso de la mandíbula, desde debajo de la oreja hasta antes de llegar al mentón.

Difumina el producto hacia abajo, en dirección al cuello, para crear una sombra natural que esconda el ángulo marcado y suavice la línea recta.

La forma correcta de aplciar contorno en mandíbulas cuadradas|Pexels: Ehsan

Técnica del triángulo invertido

En lugar de una línea, aplica el contorno en forma de un pequeño triángulo sobre el ángulo más prominente de la mandíbula.

Al oscurecer específicamente esa esquina ósea, se reduce su protagonismo visual y se desvía la atención hacia el centro del rostro.

Técnica de contraste con iluminación central

Esta técnica combina la sombra en los laterales de la mandíbula con un toque de iluminador justo en la punta del mentón. Al dar luz al centro y sombra a los lados, se crea una ilusión óptica de un rostro más alargado y menos ancho de la base.

Consejos para un rostro más proporcional si tienes la mandíbula cuadrada|Pexels: Alexander Krivitskiy

Además, los expertos recomiendan prestar atención a la elección de texturas de los productos que se utilicen para el contorno, recomendando las fórmulas en crema para una mayor precisión, y sellados con un poco de polvo para evitar transferencias a la ropa o cuello.

El contorno debe imitar una sombra natural, por lo que se sugiere usar subtonos fríos, cenizos o neutros yu no muy naranjas, ya que los bronceadores tienden a recortar visualmente la forma de la cara.

Finalmente, se recomienda que el contorno nunca empiece más adelante de donde termina el lónulo de la oreja, para así evitar que el rostro se vea sucio o manchado.