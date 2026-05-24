7 peinados para cabello fino y sin volumen
Si eres de las personas que tiene un cabello muy fino y te cuesta trabajo que tome volumen, entonces debes conocer los peinados en tendencia que te favorecen
El cabello fino es uno de los desafíos más grandes de los estilistas, por su falta de densidad y la tendencia que tiene de verse aplastado poco tiempo después de hacerse diferentes peinados.
De acuerdo con los expertos, la clave no está en añadir más productos pesados, sino en las técnicas de corte y estilismo que se utilizan, ya que es necesario crear espacios de aire entre las fibras capilares para generar una ilusión de grosor.
De acuerdo con expertos en tricología y estilistas de pasarela, el objetivo con el cabello fino es evitar que este se pegue al cuero cabelludo, utilizando la estructura del peinado para ganar dimensión. Hoy te presentamos los 7 estilos más efectivos.
Los 7 mejores peinados para cabello fino y sin volumen
- Deep side part o raya lateral profunda
Cambiar la raya de lugar ayuda a romper con la dirección habitual de crecimiento, levantando la raíz de inmediato y creando un volumen instantáneo en la parte superior.
- Messy low bun
Es un chongo bajo despeinado, diferente a la versión pulida, porque esta deja unos cuantos mechones sueltos. Puedes usar un donut o un relleno pequeño para dar la apariencia de que tienes mucha más cantidad de pelo.
- Coleta doble
Haz una coleta pequeña arriba y otra justo debajo para ocultarla. Esto duplicará visualmente el grosor y el largo de tu ponytail.
- Ondas flat iron
Las ondas deshechas añaden textura y cuerpo. El secreto es alternar la dirección de la onda para que los mechones no se agrupen y el cabello se vea mucho más denso.
- Top knot texturizado
Necesitas recoger el cabello en lo más alto dde la cabeza, esto ayuda a que no culgue con su propio peso. Antes de sujetarlo, usa un spray de sal o champú en seco para dar agarre.
- Trenza pancake
Haz una trenza normal y luego tira suacemente de los bordes de cada eslabón para ensancharlos. Esto transforma una trenza delgada en una con volumen XXL.
- Media coleta con pinza
Usar una pinza pequeña para recoger solo la mitad superior levanta la coronilla sin restar movimiento al resto de la melena.