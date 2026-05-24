7 peinados para cabello fino y sin volumen

El cabello fino es uno de los desafíos más grandes de los estilistas, por su falta de densidad y la tendencia que tiene de verse aplastado poco tiempo después de hacerse diferentes peinados.

De acuerdo con los expertos, la clave no está en añadir más productos pesados, sino en las técnicas de corte y estilismo que se utilizan, ya que es necesario crear espacios de aire entre las fibras capilares para generar una ilusión de grosor.

De acuerdo con expertos en tricología y estilistas de pasarela, el objetivo con el cabello fino es evitar que este se pegue al cuero cabelludo, utilizando la estructura del peinado para ganar dimensión. Hoy te presentamos los 7 estilos más efectivos.

Los 7 mejores peinados para cabello fino y sin volumen

Deep side part o raya lateral profunda

Cambiar la raya de lugar ayuda a romper con la dirección habitual de crecimiento, levantando la raíz de inmediato y creando un volumen instantáneo en la parte superior.

Peinado de raya lateral profunda para cabello fino|Pinterest

Messy low bun

Es un chongo bajo despeinado, diferente a la versión pulida, porque esta deja unos cuantos mechones sueltos. Puedes usar un donut o un relleno pequeño para dar la apariencia de que tienes mucha más cantidad de pelo.

Peinado messy low bun para cabello fino|Pinterest

Coleta doble

Haz una coleta pequeña arriba y otra justo debajo para ocultarla. Esto duplicará visualmente el grosor y el largo de tu ponytail.

Peinado coleta doble para cabello fino|Pinterest

Ondas flat iron

Las ondas deshechas añaden textura y cuerpo. El secreto es alternar la dirección de la onda para que los mechones no se agrupen y el cabello se vea mucho más denso.

Ondas flat iron para cabello sin volumen|Pinterest

Top knot texturizado

Necesitas recoger el cabello en lo más alto dde la cabeza, esto ayuda a que no culgue con su propio peso. Antes de sujetarlo, usa un spray de sal o champú en seco para dar agarre.

Top knot texturizado para cabello fino|Pinterest

Trenza pancake

Haz una trenza normal y luego tira suacemente de los bordes de cada eslabón para ensancharlos. Esto transforma una trenza delgada en una con volumen XXL.

Trenza pancake para cabello fino|Pinterest

Media coleta con pinza

Usar una pinza pequeña para recoger solo la mitad superior levanta la coronilla sin restar movimiento al resto de la melena.

