7 trucos para disimular la inflamación abdominal
Descubre cuáles son los mejores 7 trucos para disimular la inflamación abdominal y qué hacer para lucir bien en tus outfits cuando llega la distensión
La inflamación abdominal o distensión puede tener muchas causas, desde intolerancias alimentarias hasta estrés o retención de líquidos o gases.
Además de tratar la causa raíz, también existen algunas estrategias de estilismo y hábitos inmediatos que podrán ayudarnos a suavizar nuestra silueta y sentir mayor comodidad durante el día.
Te compartimos los 7 trucos prácticos que aplican los expertos y que te ayudarán a disimular la inflamación y reducir la presión en la zona del abdomen.
Los 7 trucos para disimular la inflamación abdominal
- Cortes tipo imperio o Línea A
Estas prendas se ajustan justo debajo del pecho y caen fluidas sobre el abdomen. Esto evita que la tela se pegue en la zona inflamada, creando una caída más limpia y elegante.
- Pantalones de tiro alto y tela firme
Opta por jeans o pantalones con un procentaje bajo de elasticidad o licra. Las telas más rígidas actuarán como una especie de faja natural, mientras que el tiro alto evitará el corte a mitad del vientre que visualmente acentúa la hinchazón.
- Técnica del monocromático
Vestir de un solo color o de tonos muy similares crea una línea vertical continua. Al no haber cortes visuales de color en la cintura, la inflamación se disimula dentro de la armonía tonal.
- Estampados pequeños y fondo oscuro
Los estampados grandes atraen la luz y expanden cisualmente. Por lo que los patrones pequeños y densos sobre fondos oscuros ayudan a confindir al ojo y camuflan el relieve del abdomen.
- Buena postura
Por otra parte, algunos de los hábitos de alivio inmediato ante la inflamación abdominal son mantener una buena postura, con los hombros atrás.
Esto debido a que encorvarse comprime el abdomen y empuja los órganos hacia afuera, haciendo que la inflamación sea mucho más notoria.
Mientras que mantener la espalda recta ayuda a alargar el torso y distribuye mejor el volumen abdominal.
- Masajes e infusiones
También puedes aplicar técnicas de masajes para disminuir la distensión o tomar infusiones como el jegibre, la menta o el hinojo después de comer.