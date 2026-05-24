La inflamación abdominal o distensión puede tener muchas causas, desde intolerancias alimentarias hasta estrés o retención de líquidos o gases.

Además de tratar la causa raíz, también existen algunas estrategias de estilismo y hábitos inmediatos que podrán ayudarnos a suavizar nuestra silueta y sentir mayor comodidad durante el día.

Te compartimos los 7 trucos prácticos que aplican los expertos y que te ayudarán a disimular la inflamación y reducir la presión en la zona del abdomen.

Los 7 trucos para disimular la inflamación abdominal

Cortes tipo imperio o Línea A

Estas prendas se ajustan justo debajo del pecho y caen fluidas sobre el abdomen. Esto evita que la tela se pegue en la zona inflamada, creando una caída más limpia y elegante.

Vestido corte imperio para disimular el abdomen inflamado|Pinterest

Pantalones de tiro alto y tela firme

Opta por jeans o pantalones con un procentaje bajo de elasticidad o licra. Las telas más rígidas actuarán como una especie de faja natural, mientras que el tiro alto evitará el corte a mitad del vientre que visualmente acentúa la hinchazón.

Técnica del monocromático

Vestir de un solo color o de tonos muy similares crea una línea vertical continua. Al no haber cortes visuales de color en la cintura, la inflamación se disimula dentro de la armonía tonal.

Outfit monocromático para disimular el abdomen|Pinterest

Estampados pequeños y fondo oscuro

Los estampados grandes atraen la luz y expanden cisualmente. Por lo que los patrones pequeños y densos sobre fondos oscuros ayudan a confindir al ojo y camuflan el relieve del abdomen.

Buena postura

Por otra parte, algunos de los hábitos de alivio inmediato ante la inflamación abdominal son mantener una buena postura, con los hombros atrás.

Esto debido a que encorvarse comprime el abdomen y empuja los órganos hacia afuera, haciendo que la inflamación sea mucho más notoria.

Los masajes pueden disminuir la distensión abdominal|Pexels: Kindel Media

Mientras que mantener la espalda recta ayuda a alargar el torso y distribuye mejor el volumen abdominal.

Masajes e infusiones

También puedes aplicar técnicas de masajes para disminuir la distensión o tomar infusiones como el jegibre, la menta o el hinojo después de comer.

