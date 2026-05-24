Las 3 señales que te indican una plaga de chinches en casa

Ser víctima de una plaga de chinches en casa es más fácil de lo que parece, siendo insectos que en un abrir y cerrar de ojos pueden dominar nuestro hogar, razón por la cual debemos tener cuidado para no ser invadidos por ellos, y tomar en cuenta cualquier sospecha que pueda aparecer.

Para que tengas cuidado, te detallaremos las 3 señales que debes considerar, ya que te indican la presencia del insecto; toma apuntes de todo lo que te vamos a compartir.

¿Cómo identificar que tengo chinches en casa?

Aunque una de las señales es la presencia de picaduras, hay otros síntomas que son clave, ya que nos indican que tenemos una plaga de chinches en casa, la cual debe ser atendida para su eliminación. Considera los siguientes puntos:

Puntos negros: Esas manchas son pequeñas heces de los insectos; podrás encontrarlas en las costuras de los muebles, cobijas o ropa, manchas que se adhieren a las telas para siempre.

Manchas de sangre: Cuando observas manchas de sangre en las sábanas o fundas, ya que puede ocurrir por el aplastamiento accidental de los bichos tras alimentarse; un pequeño movimiento al aplastarlas generará que exploten.

Mudas o huevos: La presencia de pieles mudadas y huevos pegados a los muebles es una clara señal de que su proceso de reproducción está activo, por lo que es importante actuar rápido, ya que sus colonias suelen crecer en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué es lo más efectivo para acabar con las chinches?

Es importante actuar rápido ante las primeras señales para poder eliminar la plaga de chinches en casa, ya que con facilidad por las noches pueden caminar a otros muebles, además de reproducirse en poco tiempo.

Se recomienda lavar la ropa y cobijas en agua caliente, además de hacer un aspirado en los muebles. Hay quienes recomiendan el uso de tierra de diatomeas para su eliminación, aplicándola en los muebles o escondites. Ante problemas graves o infestación, se recomienda pagar el servicio de fumigación, ya que se encargarán de aplicar productos estratégicamente e indican las medidas de precaución a seguir.