Estos son los 5 signos del zodiaco que tienen una conexión muy fuerte con Halloween

Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, tiene una relación simbólica con el misterio, lo sobrenatural y aquello que permanece oculto. Desde la astrología, estas temáticas encuentran un eco especial en la temporada de Escorpio: un signo asociado con la transformación, los secretos, la intensidad emocional y los procesos de cambio.

¡Con su pareja, no! Marcus Ornellas defendió a Ariadne Díaz del hate que recibió por un video

En 2026, si se ve desde el punto de vista de la astrología, Halloween suma estos elementos energéticos: la Luna recorrerá Cáncer, mientras Mercurio y Venus estarán retrógrados en Escorpio. Esta combinación puede interpretarse como una invitación a mirar hacia el interior, revisar emociones y recuperar asuntos del pasado.

¿Cuáles son los 5 signos del zodiaco más conectados con Halloween?

Cáncer: su conexión con la memoria, las emociones y las tradiciones familiares encuentra un paralelo con Halloween, una fecha en la que conviven los recuerdos, los rituales y las historias transmitidas entre generaciones. La Luna en Cáncer el 31 de octubre refuerza simbólicamente estos temas. Escorpio: es el signo que más se identifica con el misterio y la transformación. Su asociación astrológica con lo oculto, los secretos y los cambios profundos coincide con la atmósfera enigmática. Además, esta festividad ocurre durante su temporada solar. Capricornio: aunque suele asociarse con la disciplina y el realismo, también representa la relación con las tradiciones, el paso del tiempo y los límites. Su afinidad con los símbolos antiguos y las celebraciones cargadas de historia puede acercarlo a la dimensión más tradicional de la fecha de octubre. Acuario: su originalidad y gusto por lo diferente lo convierten en un signo afín a los disfraces extravagantes, las propuestas alternativas y las formas poco convencionales de celebrar. Su conexión aparece especialmente en el aspecto creativo y colectivo de la fecha. Piscis: su sensibilidad, imaginación y mundo interior lo acercan simbólicamente a los relatos fantásticos, los sueños y las historias sobrenaturales. Piscis puede disfrutar especialmente de la dimensión creativa y espiritual de esta celebración.

¿Qué energía astrológica estará disponible durante Halloween 2026?

Temporada de Escorpio: el Sol en este signo pone el foco simbólico en la transformación, la intimidad, los secretos y la necesidad de reconocer aquello que debe cambiar.

el Sol en este signo pone el foco simbólico en la transformación, la intimidad, los secretos y la necesidad de reconocer aquello que debe cambiar. Luna en Cáncer: este tránsito lunar puede asociarse con una mayor sensibilidad, nostalgia y atención a los vínculos familiares. También invita a buscar espacios de contención emocional.

este tránsito lunar puede asociarse con una mayor sensibilidad, nostalgia y atención a los vínculos familiares. También invita a buscar espacios de contención emocional. Mercurio retrógrado en Escorpio: en la interpretación astrológica, este movimiento aparente hacia atrás se vincula con la revisión de conversaciones, pensamientos y asuntos que quedaron pendientes. Puede ser un momento simbólico para reflexionar antes de sacar conclusiones.

en la interpretación astrológica, este movimiento aparente hacia atrás se vincula con la revisión de conversaciones, pensamientos y asuntos que quedaron pendientes. Puede ser un momento simbólico para reflexionar antes de sacar conclusiones. Venus retrógrado en Escorpio: este tránsito se relaciona con una reevaluación de los vínculos afectivos, los deseos y los valores personales. La fecha puede invitar a observar qué relaciones necesitan una conversación honesta o un cambio de dinámica.

este tránsito se relaciona con una reevaluación de los vínculos afectivos, los deseos y los valores personales. La fecha puede invitar a observar qué relaciones necesitan una conversación honesta o un cambio de dinámica. Misterio e introspección: la combinación de la temporada de Escorpio con la Luna en Cáncer favorece, desde esta lectura simbólica, una mirada hacia las emociones profundas y los recuerdos.

la combinación de la temporada de Escorpio con la Luna en Cáncer favorece, desde esta lectura simbólica, una mirada hacia las emociones profundas y los recuerdos. Revisión del pasado: con Mercurio y Venus retrógrados en Escorpio, Halloween puede funcionar como una ocasión para reflexionar sobre experiencias anteriores, sin asumir que necesariamente regresarán personas o situaciones.

En definitiva, Halloween reúne símbolos que la astrología relaciona especialmente con Escorpio y los signos sensibles a los misterios, la memoria y la transformación. Por eso, las casas zodiacales especialmente vinculadas con la fecha son las de agua (Escorpio, Cáncer y Piscis), pero también Capricornio y Acuario (que aloja a Plutón: el planeta que rige los procesos de transformación profunda).