Estos son los 5 signos del zodiaco que tienen una conexión muy fuerte con Halloween
Halloween tiene cierta conexión con la astrología. Conoce cuáles son los signos más vinculados a la tradición del 31 de octubre.
Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, tiene una relación simbólica con el misterio, lo sobrenatural y aquello que permanece oculto. Desde la astrología, estas temáticas encuentran un eco especial en la temporada de Escorpio: un signo asociado con la transformación, los secretos, la intensidad emocional y los procesos de cambio.
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En 2026, si se ve desde el punto de vista de la astrología, Halloween suma estos elementos energéticos: la Luna recorrerá Cáncer, mientras Mercurio y Venus estarán retrógrados en Escorpio. Esta combinación puede interpretarse como una invitación a mirar hacia el interior, revisar emociones y recuperar asuntos del pasado.
¿Cuáles son los 5 signos del zodiaco más conectados con Halloween?
- Cáncer: su conexión con la memoria, las emociones y las tradiciones familiares encuentra un paralelo con Halloween, una fecha en la que conviven los recuerdos, los rituales y las historias transmitidas entre generaciones. La Luna en Cáncer el 31 de octubre refuerza simbólicamente estos temas.
- Escorpio: es el signo que más se identifica con el misterio y la transformación. Su asociación astrológica con lo oculto, los secretos y los cambios profundos coincide con la atmósfera enigmática. Además, esta festividad ocurre durante su temporada solar.
- Capricornio: aunque suele asociarse con la disciplina y el realismo, también representa la relación con las tradiciones, el paso del tiempo y los límites. Su afinidad con los símbolos antiguos y las celebraciones cargadas de historia puede acercarlo a la dimensión más tradicional de la fecha de octubre.
- Acuario: su originalidad y gusto por lo diferente lo convierten en un signo afín a los disfraces extravagantes, las propuestas alternativas y las formas poco convencionales de celebrar. Su conexión aparece especialmente en el aspecto creativo y colectivo de la fecha.
- Piscis: su sensibilidad, imaginación y mundo interior lo acercan simbólicamente a los relatos fantásticos, los sueños y las historias sobrenaturales. Piscis puede disfrutar especialmente de la dimensión creativa y espiritual de esta celebración.
¿Qué energía astrológica estará disponible durante Halloween 2026?
- Temporada de Escorpio: el Sol en este signo pone el foco simbólico en la transformación, la intimidad, los secretos y la necesidad de reconocer aquello que debe cambiar.
- Luna en Cáncer: este tránsito lunar puede asociarse con una mayor sensibilidad, nostalgia y atención a los vínculos familiares. También invita a buscar espacios de contención emocional.
- Mercurio retrógrado en Escorpio: en la interpretación astrológica, este movimiento aparente hacia atrás se vincula con la revisión de conversaciones, pensamientos y asuntos que quedaron pendientes. Puede ser un momento simbólico para reflexionar antes de sacar conclusiones.
- Venus retrógrado en Escorpio: este tránsito se relaciona con una reevaluación de los vínculos afectivos, los deseos y los valores personales. La fecha puede invitar a observar qué relaciones necesitan una conversación honesta o un cambio de dinámica.
- Misterio e introspección: la combinación de la temporada de Escorpio con la Luna en Cáncer favorece, desde esta lectura simbólica, una mirada hacia las emociones profundas y los recuerdos.
- Revisión del pasado: con Mercurio y Venus retrógrados en Escorpio, Halloween puede funcionar como una ocasión para reflexionar sobre experiencias anteriores, sin asumir que necesariamente regresarán personas o situaciones.
En definitiva, Halloween reúne símbolos que la astrología relaciona especialmente con Escorpio y los signos sensibles a los misterios, la memoria y la transformación. Por eso, las casas zodiacales especialmente vinculadas con la fecha son las de agua (Escorpio, Cáncer y Piscis), pero también Capricornio y Acuario (que aloja a Plutón: el planeta que rige los procesos de transformación profunda).