3 signos del zodiaco tendrán un día complicado el 8 de marzo

Hay días que son más intensos que otros y mañana será uno de esos para algunos signos del zodiaco. El 8 de marzo se sentirá una energía sutil pero perceptible por lo que no será un día cualquiera.

Esta es una fecha en la que ocurre la fase menguante de la Luna por lo que la energía emocional y espiritual que se vuelve naturalmente hacia dentro en lugar de hacia fuera. Marte y Saturno van a formar una conexión desafiante por lo que habrá un vaivén energético que se pueden sentir internamente.

¿Cuáles serán los signos que tendrán un día complicado?

Libra

El comienzo del día ya será un poco raro, es probable que en la mañana notes cierta distancia de alguien cercano. Una conversación se vuelve más fría de lo esperado. Un mensaje se siente más lejano de lo que probablemente debía ser.

Si bien no hay nada dramático, ni un conflicto evidente y mucho menos una confrontación directa, pero vas a sentir una sensación silenciosa de que algo no va bien permanece bajo la superficie.

Este es un día que te pide que reconozcas que no todo desequilibrio debe corregirse de inmediato. No todos los cambios emocionales requieren tu intervención. Algunas situaciones simplemente necesitan espacio.

Aries

Otro de los afectados es Aries que recibe la influencia de Marte por lo que está bajo una presión. Dado que este planeta maneja tu impulso, pasión y reacciones instintivas, puede que sientas esa tensión más intensamente que la mayoría. El cambio puede ser sutil al principio.

Es un momento difícil.

Te puedes sentir inquieto e irritado sin conocer el motivo.Las cosas pequeñas pueden molestarte más rápido de lo habitual. Comentarios que normalmente te salen de encima de repente te tocan una fibra sensible.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis a quien le comenzarán a surgir ciertas emociones que tenía enterradas. Recuerdos de los que creías ya haberte curado. Sentimientos que fueron apartados suavemente mientras la vida exigía tu atención.

De repente, algo familiar regresa. Quizá sea el pensamiento de alguien a quien no has considerado en meses. Quizá incluso más. Una persona que en su día ocupó un lugar especial en tu corazón.

