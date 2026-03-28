Este es el sitio donde debes dejar tus llaves, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria que se basa en el flujo de la energía dentro de un lugar. Es por esto que la ubicación de los objetos es muy importante ya que de eso depende la abundancia, la paz, entre otros beneficios.

Las llaves tienen una importancia fundamental para esta práctica ya que simbolizan oportunidades, acceso y control sobre la propia vida. Es por esto que el lugar donde lo dejas es importante para atraer el dinero y la prosperidad.

¿Dónde se deben colocar las llaves?

El Feng Shui, relaciona a las llaves como la apertura de caminos y nuevas oportunidades. También se asocian con la seguridad y el control del espacio personal. Es por esto que si las dejas tiradas o en lugares caóticos, pues la energía comienza a dispersarse y surgen las dificultades para avanzar.

Si las llaves tienen un lugar definido pues se siente una sensación de orden y estabilidad. Un pequeño cambio influye en la energía dentro de la casa y se favorece la armonía general.

De acuerdo con el Feng Shui, el lugar donde se deben dejar las llaves es cerca de la entrada del hogar. Es importante este sitio ya que es por donde ingresa la energía vital que se conoce como el chi. Allí tienes que destinar un espacio específico para las llaves como puede ser un portallaves, un cuenco o bandeja.

Destina un lugar definitivo.

Ten en cuenta que este hábito tiene un gran significado ya que al dejarla en un lugar fijo al ingresar, se cierra el ciclo del exterior y se protege la energía del interior. Esto contribuye a generar una sensación de orden, control y tranquilidad.

Por otro lado, los lugares donde no se recomienda dejar las llaves son la mesa del comedor porque se asocia con pérdidas económicas o gastos imprevistos y la cocina porque se vincula con la abundancia y la nutrición, donde las llaves pueden alterar esa energía.

La habitación tampoco es un lugar recomendable porque las llaves representan el movimiento y la actividad por ende se puede ver interferido el descanso. Por último, no las mezcles con monedas, papeles o en rincones desordenados.

