8 ideas para reciclar llaves viejas: deja de arrumbarlas en casa, te arrepentirás al ver esto

Las llaves que ya olvidamos para que servían están ocupando valioso espacio en los cajones de tus muebles, pero ese montón de trozos metal puede servir para darle un giro creativo y con un poco de imaginación, e sas piezas que se pueden convertir en accesorios, decoración y hasta joyería .

En la tendencia del "upcycling", las llaves viejas son un elemento básico de las ideas para transformar “basura” en tesoros que van desde colgadores de pared hasta móviles boho para la sala.

1. Llamador de viento con llaves

Esta idea es una de las más recurrentes para utilizar las llaves viejas. Crédito: Pinterest

Con un simple aro de madera del que cuelgan tiras con cuentas y, al final, tus llaves que ya no usas, ahora tendrás un bonito colgante donde sonará un suave tintineo en cada ráfaga de aire, como un pequeño adorno en tu ventana o balcón. Esta idea se usa mucho para dar un toque boho al jardín o al patio con materiales reciclados.

2. Colgador de llaves de pared

Por raro que parezca, tus llaves antiguas pueden ayudarte a organizar mejor tus llaves nuevas. Solo consigue una tabla de madera, barnizada o pintada, que debes fijar en la pared y en ella se atornillan o clavan varias llaves dobladas en forma de ganchos para sostener llaveros, bolsas ligeras o collares.

3. Joyas y dijes

En el canal de YouTube The Traveling Crafter, recientemente se compartió un tutorial paso a paso para convertir las llaves pequeñas en dijes colgantes, separadores de libros o collares sencillos. Cada llave se convierte en un pequeño charm que puedes asociar a una historia o recuerdo.

4. Destapador de botellas

La forma y la dureza del metal pueden ser útiles para crear un abridor de corcholatas. Con paciencia, hay que limar una parte del borde dentado para tener un artefacto que sirve para destapar cervezas en cualquier lado, con un llavero integrado.

5. Cadena de lluvia

La cadena de lluvia se utiliza para recoger el agua que cae del cielo. Crédito: Pinterest

Este sencillo truco permite mejorar la recolección del agua de lluvia en los techos de las viviendas. Todo radica en hacer que el chorro de agua no se disperse, haciendo que escurra por las cadenas y las llaves hasta un recipiente adecuado.

7 Decoración para árboles

Una manera creativa de aprovechar las llaves antiguas. Crédito: YouTube

La youtube Marifetli İşler compartió su idea para formar una especie de estrella que puede servir para decorar muros o árboles. Solo basta con unir todas las llaves desde la punta, con ayuda de una moneda, y tomar un hilo para colgarlas de donde quieras. Incluso si agregas algo de color plateado, quizás pueda funcionar como arreglos navideños para tu jardín.

8. Frutero

Este peculiar recipiente seguro será motivo de alguna conversación con quienes te visiten en casa. Crédito: YouTube

Si tienes muchas llaves y las herramientas necesarias, te recomendamos que puedas hacer este fabuloso frutero, que, además de útil, agrega un interesante toque industrial a cualquier espacio.

Sea cual sea el proyecto que elijas, recuerda que siempre debes lavar las llaves con vinagre y bicarbonato para quitar el óxido, usa guantes al doblar o perforar, y si vas a utilizar pinturas, asegúrate de que sean aplicables sobre metal.