5 Manualidades de Spider-Man para realizar en vacaciones con materiales económicos; son divertidas y bonitas

Sin duda alguna el fenómeno de Spider-Man se ha convertido en uno de los más grandes a nivel global, hecho que ha causado gran admiración y preferencia en miles de pequeños, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores manualidades para que los niños realicen sobre uno de los personajes más icónicos de Marvel.

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Manualidades de Spider-Man: Ideas originales y divertidas

Una de las mejores actividades para que los niños realicen en vacaciones, se diviertan y estimulen sus habilidades motrices y creatividad sin duda alguna son las manualidades por lo que hacerlo hará que tengan grandes beneficios en su desarrollo.

Manualidades de Spider-Man: Dibujos con hojas y colores

Esta idea es una de las más fáciles. Consiste en utilizar hojas blancas y dibujar sobre ellas la silueta de Spider-Man; o bien, la mitad de su rostro aunque también puede ser su icónica telaraña. Deberás utilizar colores rojo, negro y blanco para pintar las figuras.

Manualidades de Spider-Man: Rostro en cartón

Esta idea es una de las más originales; necesitarás dibujar sobre cartón el rostro o la mitad de este, de Spider-Man. Puedes guiarte con una imagen de internet. Una vez listo con marcador negro trazarás todo el contorno y finalmente pintarás con pintura textil. Utilizarás el tono rojo, negro y blanco.

Manualidades de Spider-Man: Carta 3D

Esta idea consiste en cortar delgadas líneas de hojas de color rojo y enrollarlas; deben ser más de 20. Por otro lado doblarás una hoja negra a la mitad y en la parte frontal recortarás la forma de un corazón. La parte debajo deberás llenarla con los pequeños rollos de hoja rellenando la forma del corazón. Con un color blanco dibujarás una telaraña al rededor del corazón. Finalmente con hoja blanca harás los ojos y los pegarás sobre el corazón.

Manualidades de Spider-Man: Caja de regalo

Esta idea consiste en forrar una caja con papel craft. Una vez lista con hilo cáñamo tejeras una telaraña cobre la caja. Puedes utilizar como pegamento silicón frío. En cada punta puedes decorar con pequeños corazones rojos. Finalmente imprime una imagen de Spider-Man y pegala sobre la caja. Puedes personalizarla con algún nombre.

Manualidades de Spider-Man: Llavero con estambre

Para realizar esta manualidad deberás utilizar un tenedor y enrollar estambre en dirección horizontal, repite el paso hasta que quede una bola gruesa y cierra haciendo un nudo. Corta las esquinas con tijeras. Repite el paso dos veces más y cuando tengas 3 bolas únelas para que formen un corazón. Pegalas con silicón frío y con estambre blanco y rojo realiza los ojos, los cuáles irán en la parte superior. Finalmente coloca una argolla para colgar y listo.