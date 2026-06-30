Sismo HOY martes 30 de junio; se cumple visión de Mhoni Vidente quien alertó sobre un temblor en México el mismo día del partido del Mundial 2026

Fue a principios de mes que la reconocida Mhoni Vidente nos advirtió que el día de uno de los partidos de la Selección de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y este mismo martes a horas del encuentro vs. Ecuador la predicción se ha cumplido, sorprendiendo a propios y escépticos.

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Si tú eres de las personas que confía en las visiones de Mhoni, te sugerimos tomar con cuidado estas palabras, porque incluso la clarividente ha dado su pronóstico sobre la Selección de México y el panorama no luce muy alentador.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre México en los días del Mundial 2026?

El pasado 31 de mayo, la clarividente compartió un video en YouTube donde habló sobre las predicciones que había visto para el mes de junio, el cuál llamó “el mes del diablo” y esta señaló que habría un sismo en nuestro antes de un partido en el mes de junio y dicha producción se cumplió este martes 30 de junio luego de que se registrara un sismo de 6.1 con un epicentro localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con la visión de Mhoni, nos advirtió de lo siguiente:

“Hay que cuidarnos, seguirán los sismos. Un día que vaya a ser uno de los juegos de México temblará pero nada más el susto. No en el partido, sino antes del partido que va a ser en el mes de junio, pero nada grave, será de 6.1 o 6.4 saliendo desde Guerrero o Oaxaca”, y aunque esta vez el epicentro no ha sido acertado, sí la magnitud.

¿Quién ganará en el partido entre México vs. Ecuador HOY según Mhoni Vidente?

Si tú al igual que muchos mexicanos estás con el “¿Y si sí?, tenemos una noticia triste para ti… Pues de acuerdo con la vidente, México caerá con un marcador de 2-0 ante Ecuador esta tarde en el Estadio Ciudad de México, o al menos eso es lo que se espera, de acuerdo a las cartas.

Aunque aún faltan algunas horas para el partido, millones esperan que esta predicción no se cumpla y el sueño mundialista siga su curso, aunque ya ha atinado a algunas predicciones en este mes de junio de 2026…

¿Cuáles han sido algunas de las últimas predicciones de Mhoni Vidente?

Para el mes de junio y las próximas semanas, de acuerdo con la cubana, esto es lo que le esperaría al mundo:

