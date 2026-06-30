En qué parte de la casa debes colocar un frasco con canela y romero en julio para atraer la prosperidad

Si deseas realizar un ritual de abundancia para comenzar julio, una de las recomendaciones más difundidas por especialistas en Feng Shui y prácticas energéticas consiste en colocar un frasco de cristal con ramas de canela y romero cerca de la entrada principal de la casa. Según dichas creencias, este sitio es el "punto de ingreso" de la energía vital o Chi y puede atraer la prosperidad.

Exclusiva: A cuatro años de la muerte de Fer del Solar, Anna Ferro revela cómo va la adjudicación de sus bienes

El Feng Shui (antigua filosofía china dedicada a armonizar los espacios) sostiene que el orden, los materiales naturales y determinadas plantas o especias pueden favorecer una sensación de equilibrio. Mantener elementos asociados con la prosperidad cerca de la entrada del hogar ayudaría simbólicamente a atraer oportunidades y bienestar.

Expertos como Lillian Too (una de las divulgadoras más reconocidas del Feng Shui a nivel internacional) y Karen Rauch Carter (autora especializada en esta filosofía) señalan que la entrada de la vivienda es uno de los sectores más importantes para cuidar el flujo energético del hogar.

Feng Shui: ¿Dónde colocar un frasco con canela y romero para atraer la prosperidad en julio?

Dentro del Feng Shui, la puerta principal representa la "boca del Chi", es decir, el lugar por donde ingresa la energía a la vivienda. Por ello, numerosos consultores recomiendan decorar esa zona con elementos naturales que transmitan sensación de bienestar y abundancia.

Para este ritual puedes preparar un frasco de cristal con varias ramas de canela y unas ramitas frescas o secas de romero y ubicarlo en alguno de estos sitios:



Junto a la puerta principal: simboliza la bienvenida a las oportunidades, la abundancia y las buenas energías.

simboliza la bienvenida a las oportunidades, la abundancia y las buenas energías. Sobre un recibidor o consola de entrada: este espacio ayuda a crear un ambiente armonioso desde el primer momento en que se ingresa al hogar.

este espacio ayuda a crear un ambiente armonioso desde el primer momento en que se ingresa al hogar. En el sector sureste de la casa: de acuerdo con el mapa Bagua utilizado por muchos practicantes del Feng Shui, esta área está relacionada con la riqueza y la prosperidad.

de acuerdo con el mapa Bagua utilizado por muchos practicantes del Feng Shui, esta área está relacionada con la riqueza y la prosperidad. En un lugar limpio y ordenado: expertos como Karen Rauch Carter destacan que el desorden puede obstaculizar el flujo del Chi, por lo que el entorno también forma parte del simbolismo del ritual.

Muchas personas acompañan este gesto con una intención personal o una breve afirmación de gratitud al comenzar el nuevo mes.

¿Qué simbolizan la canela y el romero en las tradiciones espirituales?

La elección de estos 2 ingredientes no es casual. Tanto la canela como el romero han estado presentes durante siglos en rituales populares de distintas culturas. Entre sus significados más conocidos destacan:



Canela: considerada un símbolo de prosperidad, éxito y expansión. Diversos autores de espiritualidad natural, como Ellen Dugan, mencionan su uso tradicional en rituales relacionados con la abundancia debido al gran valor que esta especia tuvo históricamente en el comercio.

considerada un símbolo de prosperidad, éxito y expansión. Diversos autores de espiritualidad natural, como Ellen Dugan, mencionan su uso tradicional en rituales relacionados con la abundancia debido al gran valor que esta especia tuvo históricamente en el comercio. Romero: desde la antigüedad ha sido asociado con la protección, la purificación y la claridad mental. En tradiciones mediterráneas y latinoamericanas se utiliza con frecuencia en limpias energéticas y ceremonias destinadas a renovar el ambiente.

desde la antigüedad ha sido asociado con la protección, la purificación y la claridad mental. En tradiciones mediterráneas y latinoamericanas se utiliza con frecuencia en limpias energéticas y ceremonias destinadas a renovar el ambiente. Frasco de cristal: representa la conservación de las intenciones y permite exhibir los elementos naturales como parte de la decoración del hogar.

representa la conservación de las intenciones y permite exhibir los elementos naturales como parte de la decoración del hogar. Inicio de julio: para muchas corrientes espirituales, comenzar un nuevo mes constituye una oportunidad para establecer metas, renovar energías y enfocarse en proyectos personales.

Además del Feng Shui, otras filosofías de equilibrio energético coinciden en la importancia de iniciar nuevos ciclos con espacios limpios, ventilados y organizados. La International Feng Shui Guild (IFSG), organización que reúne a profesionales de esta filosofía, destaca que un ambiente ordenado y cuidado favorece la sensación de bienestar y armonía.

Es importante recordar que colocar un frasco con canela y romero cerca de la entrada es un ritual simbólico basado en creencias espirituales y tradiciones populares. No existe evidencia científica de que esta práctica atraiga prosperidad de forma directa. Pero para quienes siguen estas filosofías representa una manera de comenzar julio con una intención positiva y una actitud abierta hacia las nuevas oportunidades.