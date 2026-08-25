Cómo hacer stickers de Kuromi para el regreso a clases

El regreso a clases también puede ser una oportunidad para darle una toque personal a los útiles escolares. Kuromi, uno de los personajes favoritos de Sanrio, puede convertirse en protagonista de cuadernos, carpetas, termos y otros objetos que forman parte de la rutina escolar.

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Hacer stickers en casa es una alternativa sencilla para incorporar este personaje a distintos accesorios. Con algunos materiales básicos y siguiendo unos cuantos pasos, es posible preparar diseños personalizados para comenzar el nuevo ciclo escolar con un estilo diferente.

¿Cómo hacer stickers de Korumi?

Los diseños de Kuromi pueden prepararse de manera digital para después convertirlos en calcomanías listas para recortar. Una de las alternativas más accesibles es utilizar Canva, ya que permite trabajar con una hoja completa y distribuir varias imágenes sin necesidad de conocimientos avanzados.

Primero, hay que reunir las imágenes que se quieren utilizar y abrir un documento con formato carta. Luego, se colocan las figuras sobre las página, procurando mantener una separación adecuada para que cada una pueda cortarse individualmente sin afectar las demás.

Para darles una apariencia más cercana a un sticker, se puede eliminar el fondo de las imágenes y añadir un contorno blanco. También existe la posibilidad de incorporar elementos como nombres, pequeñas figuras o frases para diferenciar los diseños y hacerlos más llamativos.

Después de terminar la composición, conviene imprimir una prueba sobre el papel común. Este paso permite verificar que las imágenes tengan el tamaño esperado y que estén correctamente distribuidas antes de utilizar el material adhesivo.

Si todo está en orden, el archivo puede imprimirse en papel adhesivo con una impresora a color. Una vez que la tinta se haya secado por completo, cada figura debe recortarse cuidadosamente su contorno.

Para aumentar su resistencia, los stickers pueden cubrirse con papel contact trasparente antes de colocarlos. El resultado puede utilizarse para decorar distintos objetos de superficie lisa, como cuadernos, carpetas, estuches, cajas y otros accesorios. Así, los diseños quedan listos para acompañar los útiles durante todo el ciclo escolar.