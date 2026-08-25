Una habitación puede verse impecable, seguir las últimas tendencias y aun así sentirse completamente ajena a quienes viven en ella. Para el reconocido diseñador británico David Hicks, un buen espacio debía ir mucho más allá de la estética: tenía que revelar algo de la personalidad, los gustos y las experiencias de sus habitantes.

La decoración también cuenta tu historia

La famosa frase de David Hicks, de acuerdo con The Architects Diary, parte de una idea sencilla: una casa no debería parecer una exhibición de muebles, sino un lugar que tenga algo que contar. Fotografías, libros, obras de arte, recuerdos de viajes e incluso objetos heredados pueden convertir un espacio genérico en uno que tenga identidad propia.

David Hicks, diseñador de interiores: “Las mejores habitaciones tienen algo que decir sobre las personas que viven en ellas”|Canva

Haz que tu habitación hable de ti

No necesitas renovar todos los muebles ni gastar una fortuna para conseguirlo. Basta con incorporar elementos que realmente tengan un significado personal y que ayuden a construir una atmósfera que se sienta propia.



Exhibe lo que te importa. En lugar de llenar las paredes con elementos únicamente decorativos, reserva un lugar para fotografías, ilustraciones, recuerdos de viajes, colecciones u objetos que tengan una historia detrás. Son esos pequeños detalles los que pueden hacer que una habitación se sienta verdaderamente tuya.

David Hicks, diseñador de interiores: “Las mejores habitaciones tienen algo que decir sobre las personas que viven en ellas”|Canva Elige colores con intención. Los tonos que rodean un espacio pueden cambiar por completo su atmósfera. Puedes apostar por colores que te transmitan calma, energía, alegría o concentración, dependiendo de lo que quieras sentir cuando estés en esa habitación. Combina diferentes estilos. No todo tiene que pertenecer al mismo conjunto. Una lámpara contemporánea puede convivir con un mueble antiguo, mientras que una pieza artesanal puede convertirse en el punto de contraste de una decoración moderna. La mezcla funciona especialmente bien cuando cada elemento tiene un motivo para estar ahí.

David Hicks, diseñador de interiores: “Las mejores habitaciones tienen algo que decir sobre las personas que viven en ellas”|Canva Dale espacio a tus recuerdos. Ese libro que siempre relees, una fotografía especial o un objeto que pertenece a tu familia pueden tener mucho más valor decorativo que cualquier pieza elegida únicamente porque está de moda.

Una habitación con personalidad no necesita ser perfecta

La propuesta de David Hicks invita a dejar de pensar en la decoración como una serie de reglas que deben cumplirse. De acuerdo con Beta Interiorismo, el espacio más interesante no necesariamente es el que parece sacado de una revista, sino aquel en el que puedes reconocer a la persona que lo habita.

Por eso, antes de preguntarte qué tendencia quieres seguir, puede ser más interesante pensar qué quieres que tu habitación diga de ti. A veces, la respuesta está en esos objetos que ya tienes y que cuentan una parte de tu historia.