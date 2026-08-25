Mainbocher, diseñador de moda: “La verdadera elegancia es una búsqueda de toda la vida...”
Para el especialista, la egelancia era lo más importante a la hora de las relaciones sociales, y estos comportamientos determinaban el estilo, la moda y la sofisticación de la persona. Te explicamos todo sobre esta profunda reflexión.
Mainbocher fue uno de los diseñadores estadounidenses más reconocidos de la alta costura. Su visión de la moda estaba relacionada con la sofisticación, la sencillez y una elegancia que no depende únicamente de la ropa.
La frase atribuida a Mainbocher, “La verdadera elegancia es una búsqueda de toda la vida”, resume una idea sencilla: ser elegante no es algo que se consigue de un día para otro. El Fashion Institute of Technology incluye esta reflexión entre las frases de destacados diseñadores de moda.
¿Qué significa la frase de Mainbocher sobre la elegancia?
Para Mainbocher, la elegancia puede entenderse como un proceso constante de aprendizaje y perfeccionamiento. No se trata de tener el armario más caro, sino de descubrir qué prendas, colores y detalles representan mejor nuestra personalidad.
La verdadera elegancia también está relacionada con la forma de comportarse. La postura, los modales, la seguridad y la naturalidad pueden transmitir sofisticación incluso cuando se lleva un atuendo sencillo.
La elegancia, por lo tanto, no necesita llamar la atención. Se construye con pequeños detalles y con decisiones conscientes que permiten proyectar una imagen cuidada sin perder autenticidad.
De acuerdo con Glamour, ser elegante va mucho más allá de utilizar marcas de lujo, pues también implica buen gusto, actitud, educación y cuidado personal.
Cómo ser elegante en 5 pasos
- 1. Conoce tu estilo personal: La elegancia comienza cuando descubres qué prendas favorecen tu figura y cuáles representan tu personalidad. No necesitas seguir todas las tendencias para verte sofisticada.
- 2. Cuida tu postura: Caminar con la espalda erguida, mantener los hombros relajados y moverte con naturalidad puede transformar por completo tu imagen. Una buena postura transmite seguridad y confianza.
- 3. Elige prendas sencillas y bien cuidadas: La ropa no tiene que ser costosa para lucir elegante. Lo importante es que esté limpia, en buen estado y tenga un corte que favorezca tu cuerpo. Los básicos atemporales pueden convertirse en grandes aliados.
- 4. Cuida los pequeños detalles: El cabello, las manos, el maquillaje y el perfume también forman parte de la imagen. La clave está en evitar los excesos y buscar un resultado armonioso. El portal de la Srta. Palo destaca precisamente la importancia de la actitud, el estilo, la postura, la naturalidad y el cuidado personal para construir una imagen elegante.
- 5. Sé auténtica: El último paso es también uno de los más importantes. La elegancia pierde fuerza cuando parece forzada. Usa aquello con lo que te sientas cómoda, habla con amabilidad y permite que tu personalidad sea parte de tu estilo.