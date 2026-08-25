Mainbocher, diseñador de moda: “La verdadera elegancia es una búsqueda de toda la vida...”

Mainbocher fue uno de los diseñadores estadounidenses más reconocidos de la alta costura. Su visión de la moda estaba relacionada con la sofisticación, la sencillez y una elegancia que no depende únicamente de la ropa .

La frase atribuida a Mainbocher, “La verdadera elegancia es una búsqueda de toda la vida”, resume una idea sencilla: ser elegante no es algo que se consigue de un día para otro. El Fashion Institute of Technology incluye esta reflexión entre las frases de destacados diseñadores de moda.

Ser elegante no se trata de vestir “caro”, sino de tener personalidad.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué significa la frase de Mainbocher sobre la elegancia?

Para Mainbocher, la elegancia puede entenderse como un proceso constante de aprendizaje y perfeccionamiento. No se trata de tener el armario más caro, sino de descubrir qué prendas, colores y detalles representan mejor nuestra personalidad.

La verdadera elegancia también está relacionada con la forma de comportarse . La postura, los modales, la seguridad y la naturalidad pueden transmitir sofisticación incluso cuando se lleva un atuendo sencillo.

La elegancia, por lo tanto, no necesita llamar la atención. Se construye con pequeños detalles y con decisiones conscientes que permiten proyectar una imagen cuidada sin perder autenticidad.

De acuerdo con Glamour, ser elegante va mucho más allá de utilizar marcas de lujo, pues también implica buen gusto, actitud, educación y cuidado personal.

Cómo ser elegante en 5 pasos