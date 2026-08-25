Cómo tejer centros de mesa a crochet: 5 ideas elegantes para tu comedor
Dale un giro a tu hogar con unos centros de mesa de crochet; hará que tu comedor luzca elegante y con una vibra súper acogedora. Checa estas 5 ideas.
¡Transforma el ambiente de tu hogar con una vibra cálida y sofisticada! Dile adiós a los centros de mesa convencionales y cámbialos por piezas artesanales, llenas de textura. A continuación, te compartimos 5 ideas de centros de mesa de crochet, la tendencia del tejido a mano que, sin duda, añadirá un toque único a tu comedor, combinando elegancia y calidez a la perfección.
También te puede interesar: Cómo tejer bolsas a crochet: 5 ideas y diseños para hacer con anillas de lata
5 ideas de centros de mesa de crochet que se verán acogedores y elegantes en tu comedor
Desde diseños sencillos, súper fáciles de hacer, hasta acabados más elaborados, con una vibe otoñal y floral. Checa estas 5 ideas de centros de mesa de crochet que se verán acogedores y elegantes:
Otoñal
Esta idea es perfecta para los próximos meses del año. Su acabado en tonos cálidos y los patrones de hojas tejidas en los bordes aportan una atmósfera de confort, perfecta para la temporada.
Con Flores
Se trata de un centro de mesa pequeño, pero lleno de estilo. Este camino de flores y plantas añadirá un toque súper fresco y primaveral al centro de tu mesa. Además, la vibra es romántica, con un ligero aire botánico, perfecta para los comedores de madera.
Sencillo con flecos en tono neutro
A veces menos es más y este diseño es el claro ejemplo de ello. Este centro de mesa es muy sencillo y con un patrón fácil de seguir. El tono neutro lo hace perfecto para combinar con cualquier tipo de comedor. Además, los flequillos le dan un upgrade lindísimo.
Sencillo con flecos
Este diseño es bastante similar al anterior, sin embargo, la separación en el patrón hace la diferencia. También cuenta con flequillos en las orillas para dar ese toque acogedor y de hogar. Tú puedes elegir el tono que más te guste, pero este verde olivo queda perfecto en superficies de madera.
Circular
Si buscas algo más pequeño pero igual de acogedor y lindo, te recomendamos este centro de mesa circular. Su acabado simula el de una mandala, lo que lo hace la opción ideal si eres fan de este símbolo de armonía. Es minimalista y elegante.