6 ideas para sustituir el típico zapatero por muebles vintage más decorativos

No dejes que el desorden te gane. Existen soluciones prácticas y creativas para acomodar tus zapatos incluso cuando el espacio es reducido, sin afectar su cuidado, la comodidad al moverte por casa ni la estética de tu decoración.

Además, también debemos saber cómo elegir nuestro zapatero vintage y si lo que estás buscando son opciones tradicionales porque sabes que lo clásico nunca pasa de moda, llegaste al sitio indicado. Tenemos para ti las mejores ideas para sustituir el típico zapatero que todos tienen por uno mucho más auténtico.

Ideas para sustituir el típico zapatero

1. Un zapatero abierto exento del armario

Si prefieres no destinar espacio dentro del armario para guardar tus zapatos, siempre puedes adaptar otro mueble y convertirlo en un práctico zapatero. Una excelente opción son los muebles bajos con repisas deslizables, ya que permiten aprovechar mejor la profundidad y acomodar varias filas de calzado, aumentando considerablemente la capacidad de almacenamiento.

2. En un rincón

Cuando el espacio en la recámara o en la entrada es limitado, vale la pena buscar zonas que normalmente pasan desapercibidas, como un pasillo, el área bajo las escaleras o cualquier rincón libre que pueda transformarse en un punto de orden funcional.

Si no cuentas con suficiente espacio para exhibir todos tus pares, reutilizar sus cajas originales también puede ser una solución muy útil. Para identificarlos fácilmente, puedes colocar etiquetas o incluso una fotografía del par que hay dentro.

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4. Mueble con cajones

Ideal para guardar tus zapatos en cada uno de sus compartimentos sin perder el estilo vintage.

5. Huacales

Otra idea creativa y económica es reutilizar cajas de madera, como las de fruta, para crear un zapatero DIY con mucho encanto. Basta con lijarlas y pintarlas para darles un acabado envejecido o decorativo. Después, puedes apilarlas, fijarlas a la pared o unirlas entre sí para darles mayor estabilidad.

6. Zapatero con tallado vintage

Este mueble zapatero destaca por su diseño, con formas sencillas y un acabado sofisticado que aporta un toque decorativo y armonioso a cualquier espacio.