Aprender las tablas de multiplicar es una de las bases más importantes durante los primeros años escolares, ya que dominar este tema ayuda a los niños a resolver problemas matemáticos con mayor facilidad y a desarrollar habilidades que utilizarán durante toda su formación académica. Para hacer este proceso más sencillo y entretenido, una excelente opción es apoyarse en recursos visuales con personajes que llamen su atención y que los niños puedan llevar en su celular.

En esta ocasión reunimos algunas plantillas de tablas de multiplicar inspiradas en Paw Patrol, ideales para que los pequeños practiquen mientras disfrutan de sus personajes favoritos. Si en casa hay algún niño fan de la patrulla canina, estas opciones pueden convertirse en una herramienta divertida para estudiar. Puedes decargar las imágenes y tenerlas a la mano en la galería de tu smartphone o tableta.

4 tablas de multiplicar de Paw Patrol para aprender jugando

1. Diseño con Rocky y colores verdes: La primera propuesta está protagonizada por Rocky y utiliza una combinación de tonos verdes que hacen referencia a su estilo dentro de la serie. Incluye las tablas del 2 al 9 con un formato sencillo de consultar, perfecto para que los niños puedan identificar rápidamente cada operación.

Rocky Paw Patrol|Pinterest

2. Versión completa con todos los personajes de Paw Patrol: Esta alternativa reúne a diferentes integrantes del equipo de rescate y presenta las tablas del 1 al 12 en un diseño más amplio. Al tener cada número con su propio espacio, resulta práctica para repasar una tabla específica sin necesidad de buscar entre varias hojas.

Tablas de multiplicar de Paw Patrol: 4 ideas para poner en el celular para que tu hijo aprenda sin esfuerzo|Pinterest

3. Tablas con estilo azul y Chase como protagonista: Para los pequeños que tienen como personaje favorito a Chase, esta versión apuesta por una estética en tonos azules y un diseño uniforme en todas las tablas. La organización clara de las multiplicaciones permite que sea más fácil memorizar los resultados, mientras que la presencia del personaje hace que la práctica sea más atractiva y menos repetitiva.

Tablas de multiplicar de Paw Patrol: 4 ideas para poner en el celular para que tu hijo aprenda sin esfuerzo|Pinterest

4. Diseño con Marshall: La última opción destaca por incluir a uno de los miembros más queridos de Paw Patrol con fondos llenos de color y elementos visuales llamativos. Cada tabla tiene su propio espacio y mantiene un formato fácil de leer. Gracias a su diseño, puede utilizarse tanto para estudiar desde el celular o para imprimirlo y hacer un tarjetero, convirtiendo las matemáticas en una actividad más divertida para los niños.