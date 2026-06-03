Tablas de multiplicar de Peppa Pig: 4 ideas para aprender con los personajes

Peppa Pig no solo es una caricatura que entretiene a los niños, sino que también puede ser un gran aliado en el aprendizaje cuando se usa de forma correcta. Por ejemplo, sus personajes pueden sirven muy bien para hacer juguetes que estimulen la comunicación infantil mediante dinámicas entretenidas o para que repasen las tablas de multiplicar.

Técnicas divertidas para que los niños estudien las tablas de multiplicar con ayuda de Peppa Pig