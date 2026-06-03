Tablas de multiplicar de Peppa Pig: 4 ideas para aprender con los personajes
Si quieres que tus hijos se aprendan las tablas de multiplicar sin que se les haga tedioso, puedes ayudarlos con ingeniosas manualidades de Peppa Pig.
Peppa Pig no solo es una caricatura que entretiene a los niños, sino que también puede ser un gran aliado en el aprendizaje cuando se usa de forma correcta. Por ejemplo, sus personajes pueden sirven muy bien para hacer juguetes que estimulen la comunicación infantil mediante dinámicas entretenidas o para que repasen las tablas de multiplicar.
Técnicas divertidas para que los niños estudien las tablas de multiplicar con ayuda de Peppa Pig
Pizarrón de estudio de Peppa Pig. El repaso en casa es fundamental para que los pequeños refuercen las enseñanzas de la escuela y estimulen su memoria. Así que una excelente idea para hacerles un pequeño espacio de estudio consiste simplemente en armar un pizarrón de estudio con Peppa Pig que traiga las tablas de multiplicar y un tablero en blanco para que ellos vayan haciendo sus propias operaciones.
Llavero plastificado con las tablas de multiplicar. Si tus hijos están aprendiendo las tablas de multiplicar en la escuela y tienen que llevar materiales de apoyo, puedes hacerles un llavero de Peppa Pig y las tablas de multiplicar. Solo tienes que recortar cada grupo en un tamaño fácil de trasportar, decorarlo con la caricatura y enmicarlo para que no se desgaste tan rápido. Pon una argolla para que se cuelgue en su mochila o lapicera.
Tableros con los personajes de Peppa Pig. Para los pequeños que son fanáticos de todo el universo de Peppa Pig, está la opción de diseñar en la computadora un tablero personalizado que tenga las tablas de multiplicar, su nombre y con los personajes de la caricatura (como su hermano George y sus los papás Pig). De esta manera, no tendrán que recurrir a materiales que les parezcan aburridos y les quiten el interés de estudiar.
- Acordeón de Peppa Pig con las tablas de multiplicar. Otra de las mejores maneras para hacer que los niños se aprendan las tablas de multiplicar, es con un acordeón casero que puedan estar sacando en sus ratos libres para repasar. Necesitas cartulina, imágenes decoradas de Peppa Pig, tijeras y resistol. La idea es que armes varias tarjetas desplegables, que vayan desde la tabla del 1 hasta la del 10, que son las que se enseñan en las aula de clase.