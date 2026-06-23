Grupo Firme de luto: Abraham Luna revela la dolorosa pérdida de un ser querido. “Eternamente agradecido”

Abraham Luna, segunda voz de Grupo Firme, informó a través de redes sociales la muerte de su madre. Según reveló el cantante y músico, la señora Adela luchó contra el cáncer antes de su fallecimiento. Tenía 57 años de edad y su muerte ocurrió el 21 de junio.

"Gracias madre mía por todo, eternamente agradecido por tantas enseñanzas y lecciones, a tu manera y a tu posibilidad nos sacaste adelante y nunca hubo un no para tus hijos", escribió Abraham Luna en una publicación de su cuenta de Instagram. "El cáncer te arrebata de mi vida y entender la voluntad de Dios es algo que nos toca a tus hijos".

El cantante también compartió fotografías con su madre en sus historias. "Hasta en tus últimos días me acompañaste en mis locuras, te hice reír y te hice ver lo importante que eras para mí".

Eduin Caz, compañero de Abraham Luna en Grupo Firme, fue una de las primeras personas en publicar condolencias para el cantante. "Vuele alto, madre mía. Está por de más decirle que aquí estoy como su hermano, mi sangre", escribió Eduin. También le escribieron sus compañeros Jhonny Caz, Víctor Zavala y Joaquín Ruiz, además de colegas como Lenin Ramírez, MC Davo y Horacio Palencia.

Abraham Luna recuerda a su padre el mismo día de la muerte de su madre

El famoso cantante de Grupo Firme sufrió la pérdida de su madre justo el 21 de junio, que este año coincidió con la celebración del Día del Padre. Por esta razón recordó en Instagram el fallecimiento de su progenitor. "Felicidades a mi viejo, tengo la bendición de que nunca me quedé con ganas de nada, te abrace, te regañe, te escuche, tome contigo hasta amanecer, viajamos, bailamos", escribió Abraham Luna. "Me estás haciendo mucha falta y ese siempre será mi tristeza, pero tu consejo y ejemplo los llevaré toda mi vida".

Ha pasado menos de un mes desde que Abraham Luna anunció la pérdida de su padre, el 30 de mayo. En aquella publicación el vocalista no dio detalles acerca del fallecimiento.