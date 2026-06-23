Muere famosa modelo en circunstancias perturbadoras, a los 36 años

En las últimas horas ha conmocionado a Colombia el caso de la muerte de Natalia Villalba Angarita, una modelo que fue hallada sin vida en un departamento ubicado en una zona exclusiva al norte de Bogotá. Tenía 36 años de edad.

El edificio donde Natalia Villalba se encontraba no era su hogar, sino un espacio de hospedaje temporal que podía reservarse en línea; ella ingresó el 3 de junio y tenía programado dejar el departamento el domingo 21, pero fue al mediodía del lunes 22 que personal de limpieza encontró su cuerpo.

Según reportan medios locales, cuando el personal del edificio ingresó porque ya se había pasado el plazo de la reservación, encontraron el cuerpo de Natalia Villalba Angarita dentro de una maleta y con signos de violencia; la ducha estaba abierta y se cree que se dejó así a propósito para entorpecer la investicación.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación centra actualmente su investigación en dos hombres extranjeros con registro de ingreso a la propiedad; uno de ellos es un ciudadano británico y el otro es estadounidense, específicamente originario del estado de Texas. Se están revisando cámaras de seguridad y registros como parte del proceso.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, emitió un mensaje con respecto al caso de la muerte de la modelo Natalia Villalba. "Quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido", publicó el funcionario a través de sus redes sociales. Aseguró que "desde el primer momento" se lleva a cabo una investigación para que "se garantice la aplicación de la ley".

Quién era Natalia Villalba Angarita

Natalia Villalba era una modelo originaria de Cúcuta, municipio ubicado en la frontera con Venezuela y perteneciente al departamento de Norte de Santander. A través de redes sociales compartía fragmentos de su trabajo y de sesiones de fotos que había realizado.