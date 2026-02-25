Dile adiós a los tacones infinitos, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

El 2026 se está caracterizando por ser un año de grandes transformaciones en el mundo de la moda. No solo están habiendo cambios de cuanto a los colores y telas a utilizar, sino que ciertos diseños están de regreso, algunos se están presentando en sociedad y otros comienzan a despedirse.

La primavera que se acerca será también promotora de nuevas tendencias y al consultarle a la Inteligencia Artificial (IA) esta afirma que esta estación “viene con una propuesta fascinante que mezcla la nostalgia de los 90 con una comodidad absoluta”.

¿Adiós a los tacones infinitos?

Dentro de los calzados que han adquirido popularidad se encuentran los tacones infinitos, “un tipo de calzado que encuentres habitualmente en una zapatería convencional; de hecho, el término se utiliza principalmente en dos contextos: el mundo del diseño extremo (o fetiche) y una ilusión visual en la moda”, informa Gemini.

La IA de Google hace referencia a los tacones infinitos como “zapatos que tienen una plataforma delantera muy alta pero carecen de una pieza de apoyo en el talón” y que también se conocen como Heelless Heels. Sin embargo, advierte que con la llegada de la primavera 2026 podríamos comenzar a despedirnos de ellos y darle lugar a nuevas tendencias que pisarán fuerte este año.

¿Qué tendencia se impondrá esta primavera?

“Parece que estamos entrando en la era de la comodidad sofisticada”, remarca Gemini y pone de relieve que la primavera 2026 “viene con una propuesta que prioriza el estilo sin el sacrificio del dolor”.

En este sentido, la Inteligencia Artificial indica que le diremos adiós a los tacones infinitos ya que “la tendencia que está dominando las pasarelas y el street style es el regreso triunfal de los ‘Kitten Heels’ (tacones de chupete) y las bailarinas ultra-planas”.

Kitten Heels - El equilibrio perfecto: Son tacones que no superan los 5 centímetros. Ofrecen la elevación justa para estilizar la figura sin perder la estabilidad.



Por qué funcionan: Son ideales para jornadas largas de oficina o eventos de día.

Cómo llevarlos: Con jeans rectos o faldas midi satinadas para un look effortless chic.

Bailarinas con "Twist": No son las zapatillas planas aburridas de antes. Esta primavera viene con texturas:



Redes y transparencias: Inspiradas en marcas de lujo, dejan ver la piel.

Puntas afiladas: Para alargar visualmente la pierna a pesar de no tener altura.

Correas tipo Mary Jane: Añaden un toque femenino y aseguran el pie.

El estilo "preppy" y los mocasines: Los mocasines con suela track (gruesa) están perdiendo peso frente a mocasines más delgados y flexibles, casi como un guante para el pie. Se usan con calcetines blancos a la vista para un aire retro y juvenil.

