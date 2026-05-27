Té verde con romero: por qué se recomienda y para qué sirve

El cerebro es uno de los órganos primordiales en el cuerpo humano y el que nos permite vivir. Los esfuerzos que podamos hacer para que este funcione adecuadamente y se mantenga de la mejor manera con el paso de los años son tomados como una excelente inversión.

En este punto, la memoria y la concentración suelen ser los procesos a través de los cuales se mide el estado de nuestro cerebro. Es por eso que diferentes especialistas invitan a adoptar hábitos que las promuevan, mientras que algunas personas intentan protegerlas mediante la alimentación y la ingesta de infusiones naturales.

Memoria y concentración

Desde el Instituto Universitario de Innovación Estratégica (España) remarcan que la memoria es una capacidad vital que nos permite aprender, relacionarnos y realizar tareas diarias. Al respecto, destacan que cuidarla es esencial para mantener nuestras habilidades cognitivas a lo largo del tiempo.

En cuanto a la concentración, desde el Instituto afirman que el ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo al cerebro, por lo que lleva más oxígeno y nutrientes esenciales a las células cerebrales, lo que puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración. En este punto, también destacan la importancia del descanso y las rutinas de sueño saludables.

Una infusión para el cerebro

A todas estas afirmaciones con respaldo científico se suman las que provienen de la medicina tradicional y que forman parte de las tradiciones de diferentes culturas. Como se mencionó anteriormente, las infusiones naturales aparecen entre las alternativas que muchas personas eligen para promover y cuidar la concentración y la memoria.

Es por eso que el té verde y el romero son dos de los ingredientes naturales más estudiados por la ciencia cuando se trata de proteger el cerebro y potenciar las habilidades cognitivas. Al combinarlos, revelan fuentes consultadas, se crea una sinergia excelente para mejorar el enfoque, la memoria de trabajo y la agilidad mental.

“El té verde y el romero potencian la función cognitiva por vías complementarias: mientras el primero aporta energía limpia y foco mental sin ansiedad gracias a la combinación de cafeína y L-teanina, el segundo mejora la memoria, el aprendizaje y la oxigenación cerebral al proteger la acetilcolina y optimizar el flujo sanguíneo”, resumen la Inteligencia Artificial (Gemini).

Cómo prepara esta infusión