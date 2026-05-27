Té verde con romero: por qué se recomienda y para qué sirve
Té verde con romero. La infusión ideal para la concentración y para estimular la memoria de manera natural.
El cerebro es uno de los órganos primordiales en el cuerpo humano y el que nos permite vivir. Los esfuerzos que podamos hacer para que este funcione adecuadamente y se mantenga de la mejor manera con el paso de los años son tomados como una excelente inversión.
En este punto, la memoria y la concentración suelen ser los procesos a través de los cuales se mide el estado de nuestro cerebro. Es por eso que diferentes especialistas invitan a adoptar hábitos que las promuevan, mientras que algunas personas intentan protegerlas mediante la alimentación y la ingesta de infusiones naturales.
Memoria y concentración
Desde el Instituto Universitario de Innovación Estratégica (España) remarcan que la memoria es una capacidad vital que nos permite aprender, relacionarnos y realizar tareas diarias. Al respecto, destacan que cuidarla es esencial para mantener nuestras habilidades cognitivas a lo largo del tiempo.
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En cuanto a la concentración, desde el Instituto afirman que el ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo al cerebro, por lo que lleva más oxígeno y nutrientes esenciales a las células cerebrales, lo que puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración. En este punto, también destacan la importancia del descanso y las rutinas de sueño saludables.
Una infusión para el cerebro
A todas estas afirmaciones con respaldo científico se suman las que provienen de la medicina tradicional y que forman parte de las tradiciones de diferentes culturas. Como se mencionó anteriormente, las infusiones naturales aparecen entre las alternativas que muchas personas eligen para promover y cuidar la concentración y la memoria.
Es por eso que el té verde y el romero son dos de los ingredientes naturales más estudiados por la ciencia cuando se trata de proteger el cerebro y potenciar las habilidades cognitivas. Al combinarlos, revelan fuentes consultadas, se crea una sinergia excelente para mejorar el enfoque, la memoria de trabajo y la agilidad mental.
“El té verde y el romero potencian la función cognitiva por vías complementarias: mientras el primero aporta energía limpia y foco mental sin ansiedad gracias a la combinación de cafeína y L-teanina, el segundo mejora la memoria, el aprendizaje y la oxigenación cerebral al proteger la acetilcolina y optimizar el flujo sanguíneo”, resumen la Inteligencia Artificial (Gemini).
Cómo prepara esta infusión
- Infusionar el romero primero - 5 minutos: Lleva una taza de agua a ebullición. Apaga el fuego, agrega una cucharadita de romero seco (o una ramita fresca) y tapa el recipiente. Deja que repose durante 5 minutos para extraer sus aceites esenciales.
- Templar el agua - Atemperar a 80°C: Destapa la infusión de romero y deja que la temperatura del agua baje un poco (durante aproximadamente 1 o 2 minutos) hasta que alcance unos 80°C.
- Agregar el té verde - 2 a 3 minutos: Añade una cucharadita de té verde en hojas (o un saquito). Tapa nuevamente y deja infusionar por no más de 3 minutos. Si te pasas de tiempo, los taninos se liberarán en exceso y el sabor será muy astringente.
- Colar y servir - Consumo inmediato: Cuela la infusión. Puedes tomarla tibia o dejarla enfriar con hielo para una versión refrescante de verano.