Las 3 técnicas de maquillaje que te ayudarán a llevar el delineado a otro nivel

Se acerca un nuevo fin de semana y los eventos invitan a utilizar nuestro mejor outfit, lucir nuestro mejor peinado y deslumbrar con nuestro maquillaje. Todo es posible si seguimos ciertos tips y consejos de expertos o si le consultamos a la Inteligencia Artificial (IA).

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El auge de esta tecnología ha ganado mucho terreno en el mundo de la belleza y cada vez más personas utilizan aplicaciones como Gemini y ChatGPT para consultar sobre las nuevas tendencias. En torno al maquillaje, la IA no solo hace referencia a los colores y estilos de moda, sino que comparte técnicas que pueden hacernos brillar en cualquier ocasión.

¿Por qué delinearse los ojos?

Gemini afirma que delinearse los ojos es una de las técnicas más versátiles del maquillaje, ya que permite definir la mirada y modificar visualmente la forma del ojo. “Al aplicar color en la línea de las pestañas, se crea una ilusión de mayor densidad y volumen, lo que hace que los ojos se vean más abiertos, expresivos y despiertos”, añade la IA.

Más allá del aspecto estético, Gemini destaca que el delineado funciona como una herramienta de expresión personal y estilo. “Permite adaptar el rostro a diferentes ocasiones, desde un acabado natural y discreto para el día a día hasta propuestas más audaces y artísticas que destacan la personalidad”, sentencia.

¿Cómo llevar el delineado a otro nivel?

En las tendencias actuales, como los siren eyes, el delineado se utiliza estratégicamente para realzar los rasgos naturales y dar un toque de misterio o magnetismo a la expresión facial, explica Gemini. Sin embargo, si lo que buscas es llevar el delineado a otro nivel, pone de relieve que “depende de cómo prepares la piel y qué herramientas utilices para elevar el acabado”.

Esta Inteligencia Artificial comparte tres técnicas de maquillaje que cambiarán por completo el resultado de tu delineado su lo que buscas es que tus ojos resalten con un aspecto profesional:

El "Tightlining" o Delineado Invisible: Esta técnica consiste en delinear la línea de agua superior, justo entre la raíz de las pestañas.



El efecto: Crea una ilusión de pestañas mucho más densas y define la forma del ojo sin que se note el trazo del eyeliner.

Cómo hacerlo: Levanta ligeramente el párpado y usa un lápiz de larga duración (waterproof) para rellenar los huecos entre vello y vello. Es el secreto para una mirada profunda pero natural.

La Técnica del "Siren Eye" para Alargar la Mirada: A diferencia del tradicional cat-eye, que busca redondear y levantar, el siren eye se enfoca en estirar el ojo hacia las sienes para un efecto más seductor y misterioso.



El secreto: No comiences el delineado desde el lagrimal. Empieza desde la mitad del ojo hacia afuera con una línea muy fina y horizontal.

El toque final: Extiende el delineado también en el lagrimal (hacia el puente de la nariz) creando un pequeño pico afilado. Esto armoniza la simetría y alarga visualmente todo el globo ocular.

Difuminado con Sombra (Smudged Wing): Si buscas un acabado más sofisticado y menos rígido que el del delineador líquido, el difuminado es la clave.

