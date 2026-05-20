El truco casero para hacerte ondas sin usar la plancha ni ir a la estética

Expertos en cuidado capilar aseguran que las técnicas sin calor ayudan a preservar mejor la fibra del cabello, especialmente en personas con puntas secas, tintura o fragilidad capilar. Uno de los métodos más populares consiste en hacer trenzas suaves o enrollar el pelo húmedo alrededor de una cinta o bata de tela antes de dormir para despertar con ondas marcadas y naturales sin la necesidad de usar plancha.

Profesionales capilares como Jen Atkin y Chris Appleton destacan que los peinados heatless seguirán dominando las tendencias por ser prácticos y menos agresivos para el cabello. Así es como se pueden lucir ondas naturales. Guarda este truco casero.

Truco casero: ¿Cómo hacer ondas naturales sin plancha ni calor?

La técnica funciona mejor sobre cabello ligeramente húmedo, ya que la fibra capilar adopta la forma mientras se seca.



Humedecer ligeramente el cabello: facilitar el moldeado. El pelo no debe estar empapado, solo húmedo para evitar frizz y mejorar la forma de las ondas. Dividir el cabello en secciones: conseguir ondas más uniformes. Cuanto más pequeñas sean las divisiones, más marcadas quedarán las ondas. Usar una cinta, bata o trenzas: moldear el cabello sin calor. Algunas de las técnicas más utilizadas son trenzas flojas; enrollar el cabello alrededor de una cinta de tela o hacer chongos o rodetes bajos. Dormir con el peinado armado: dejar secar naturalmente. Al despertar, el cabello adquiere ondas suaves y naturales. Aplicar un poco de aceite o crema ligera: reducir el frizz. Esto ayuda a mantener el brillo y la definición.

¿Por qué los estilistas recomiendan evitar el calor excesivo en el cabello?

Los especialistas explican que el uso frecuente de planchas y rizadores puede debilitar progresivamente la estructura capilar.



Reducir herramientas térmicas frecuentes: prevenir quiebre y resequedad. El calor elevado puede alterar la cutícula del cabello.

prevenir quiebre y resequedad. El calor elevado puede alterar la cutícula del cabello. Usar productos hidratantes: mantener elasticidad y brillo. Mascarillas nutritivas y aceites ligeros ayudan a proteger la fibra capilar.

mantener elasticidad y brillo. Mascarillas nutritivas y aceites ligeros ayudan a proteger la fibra capilar. No dormir con el cabello completamente mojado: evitar debilitamiento del cuero cabelludo. Los estilistas recomiendan retirar el exceso de humedad antes de peinar.

evitar debilitamiento del cuero cabelludo. Los estilistas recomiendan retirar el exceso de humedad antes de peinar. Elegir telas suaves para moldear el cabello: minimizar el frizz. Materiales como satén o algodón suave generan menos fricción.

La estilista estadounidense Jen Atkin, reconocida por trabajar con celebridades internacionales, explica que las técnicas sin calor permiten conseguir resultados naturales mientras se protege la salud del cabello a largo plazo. Por eso, cada vez más personas eligen alternativas caseras simples que combinan practicidad, cuidado capilar y estilo.