De maravilla: este es el aire acondicionado que ahorra más energía (y dinero) en México

En México, donde el calor puede sentirse como si viniera directo del asfalto, tener un aire acondicionado eficiente no solo es alivio, también es estrategia. Porque no se trata solo de enfriar el ambiente, sino de no dejar el sueldo en el recibo de luz. Afortunadamente, existe un equipo que cumple con las dos cosas: ahorra energía y brinda confort.

¿Qué tipo de aire acondicionado consume menos energía?

La respuesta es clara: los equipos con tecnología inverter. Este tipo de aire acondicionado ajusta su funcionamiento de forma automática para mantener la temperatura sin encender y apagar constantemente, lo que evita esos picos de consumo que tanto afectan al bolsillo.

Los modelos inverter pueden reducir el uso de electricidad entre un 25% y 50% comparado con los tradicionales. Además, son más silenciosos, duran más y se adaptan mejor a cambios de temperatura sin forzar el motor, de acuerdo a información de Mercado Libre.

¿Cómo usar el aire acondicionado sin que suba el recibo de luz?

Tener un buen equipo es el primer paso. Lo que sigue es usarlo con inteligencia. Mantener la temperatura entre 24 y 26 °C es suficiente para sentirse cómodo. Por cada grado menos, el consumo sube hasta un 8%, así que no vale la pena exagerar.

También es clave cerrar ventanas y puertas, limpiar los filtros cada mes y revisar que no haya fugas o bloqueos. Instalar el aire en una zona con sombra y evitar colocarlo cerca de fuentes de calor también ayuda mucho. Y si el lugar tiene buen aislamiento térmico, el ahorro se nota más rápido.

¿Qué debe tener un aire acondicionado eficiente?

Más allá de enfriar bien, un equipo eficiente debe contar con:



Etiqueta de eficiencia energética alta, idealmente clase A++ o superior

Modo eco o ahorro , que limita el consumo sin perder potencia

, que limita el consumo sin perder potencia Funciones automáticas , como apagado programado y sensores de temperatura

, como apagado programado y sensores de temperatura Operación silenciosa, especialmente si se usa por la noche

En resumen: hay formas de mantenerse fresco sin vaciar la cartera. Solo es cuestión de saber elegir y usar el equipo con inteligencia.