Exatlón México: Rojos despiden la novena temporada con emotiva foto

La novena temporada de Exatlón México ha terminado, sin embargo, el grupo que despidió la edición nueve del reality deportivo fue el equipo Rojo. Los escarlatas compartieron una emotiva foto en la playa en donde aparecen: Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Humberto Noriega, Benyamin Saracho, Mario Mono Osuna junto con su esposa y Paulette Gallardo.

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Mati Álvarez, la más ganadora de Exatlón México

No cabe duda que, Mati Álvarez ha hecho historia en Exatlón México luego de alzar el campeonato de la novena temporada del programa, con este trofeo, Terminator acumula 5 galardones 4 de campaña regular y un Exatlón Cup. Con esto, Golden Champion se ubica como la más ganadora del reality deportivo, y quien le sigue los pasos es Koke Guerrero con 3 premios.

|IG: matialvarezs

La novena temporada más complicada

Por otro lado, todos los atletas de la presente edición coinciden en que, la novena campaña del reality deportivo fue de las más complicadas, de hecho, Capitana Marvel aseguró a lo largo de la temporada que, extrañó mucho a su familia e incluso cuando los Rojos se ganaron un viaje a España, la vigente campeona prefirió ir a visitar a sus familiares luego de que su mamá le dijera que su abuelita estaba grave de salud.

Alexis Vargas, el novato del año que se coronó campeón

Alexis Vargas de igual manera dio a conocer que, esta edición del programa fue muy complicada debido al gran elenco de atletas de alto rendimiento con el que compartió y compitió. La Pesadilla Ninja tenía dos factores en contra bastante difíciles, por una parte, tuvo que imponerse a enemigos como: Humberto Noriega, Mario Mono Osuna, leyendas como Heber Gallegos, Aristeo Cázares entre otros.

Eso fue en el transcurso, sin embargo, en su equipo de igual manera tuvo que sacar del camino a varios de sus compañeros como: Adrián Leo, y aunque no se midió ante ellos más que en contrarreloj, si hubieran avanzado a las semanas finales, tendría que haberse medido ante Koke Guerrero, Ernesto Cázares e incluso uno de los que eliminó a varias leyendas escarlatas, José Ochoa, mejor conocido como Joe de la Selva.

